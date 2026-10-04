Fernando Jáuregui.- Sea valiente, presidente

MADRID 3 Oct. (OTR/PRESS)

Jamás un cronista debe dar consejos a los políticos, y mucho menos al presidente del Gobierno. Pero sí ha de hacerse eco de las voces cuando estas son ya un clamor: apenas hay periódico, emisora de radio o canal de televisión que no haya informado en las últimas horas de que La Moncloa "sopesa" o "baraja" convocar ya las elecciones a la vista del último batacazo en el Parlamento sobre los decretos-leyes de vivienda. Es más: muchos dicen que este sopesar y barajar se está produciendo este mismo fin de semana, y que el lunes o el martes podríamos estar ante un anuncio de disolución, una hipótesis en la que personalmente creo poco, por más que me gustase que fuese realidad.

Si yo escribiese para que me lea el presidente o la pléyade de asesores monclovitas a los que pagamos, animaría a Pedro Sánchez: sea valiente, presidente, y convoque ya para ese 29 de noviembre del que algunos medios hablan especulativamente. Pero sé que no lo leerá ni, desde luego, escribo para que él o la macro asesoría lo hagan: es el lector, usted, quien ocupa mis afanes. Y llevo muchos meses diciendo a mis lectores algo en lo que creo fervientemente y para lo que no se necesita ser ningún adivino: Sánchez no podráagotar la Legislatura. Ya se ha visto que carece de apoyos, y la inconstitucional no presentación de los Presupuestos permite inducir que ya ha abandonado sus tan reiterados planes de no convocar hasta el verano de 2027 y, encima, presentarse a las elecciones (y ganarlas, ahí queda eso), manteniéndose hasta 2031. La quimera del oro.

Un verdadero estadista disolvería ya unas Cámaras legislativas inoperantes y enfrentadas y quizá incluso iría preparándose para garantizarse una sucesión en el partido. Él, enfrentado a tanto y a tantos, incapaz de fomentar un diálogo social y político, no debería seguir. Está desgastado y no solo por no haber sacado adelante sus dos caóticos decretos para poner un parche a la vivienda. Sé que Sánchez pretendía sinceramente regenerar la izquierda, pero me temo que ha hecho exactamente lo contrario: la ha confundido. Planeaba quizá con honradez mejorar la vida de los más desfavorecidos y acaso lo haya hecho con algunas capas, pero no con las clases medias, que constituyen la mayoría de los españoles. Quiso pacificar territorialmente el país, y lo puso en manos de quienes, como Puigdemont, pretendían destruir la integridad del Estado. Trató he hacer una legislación más coherente y ha propiciado reformas solamente para permanecer más tiempo en el poder y no para fortalecer al Estado.

Es un diagnóstico quizá demasiado sintético, pero cierto: se ha relajado la moral política y se ha acentuado la división entre las dos Españas. No sé si quien le suceda será el mejor, o siquiera bueno. Solo sé, y perdón si esto suena demasiado cruel, que Pedro Sánchez, a quien acogimos un día con ilusión, ya no nos sirve. Y que cuanto más lo digamos más se empecinará, ay, en mantenerse al timón del barco sin rumbo.