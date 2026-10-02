Fernando Jáuregui.- Viernes de pasión

MADRID 2 Oct. (OTR/PRESS) -

Ignoro, claro, cuando esto escribo, el resultado de la sesión plenaria extraordinaria de este viernes en el Congreso para aprobar (o no, claro) el 'decretazo', o fusión de decretos, sobre vivienda. Una caótica tramitación parlamentaria, donde, una vez más, el Gobierno parece depender del partido del pronto retornado Puigdemont, evidencia la razón que tenía la ministra del ramo, que no es que haya tenido una actuación brillante precisamente, cuando dijo, en plena sala de prensa del Consejo de Ministros, que esto 'es un cacao'.

Un cacao maravillao, sí, que dirían los de Martes y Trece. Que el Gobierno, dividido, se haya visto forzado a convocar una sesión plenaria extraordinaria un viernes y que esta convocatoria se hiciese cuando aún los decretos gubernamentales sobre un mismo tema, la vivienda, ni se habían publicado en el BOE, dice muchas cosas sobre la marcha errática de un Ejecutivo que, hay que decirlo aun a riesgo de que te llamen 'facha', lleva más de un mes sin dar pie con bola, Ceuta y 'ley de nietos' incluidos. Para no hablar de casos judiciales pendientes y otros temas que vendrán, claro.

Puede que la indudable habilidad negociadora de Pedro Sánchez logre hacer que el 'decretazo' (que no es propiamente una nueva legislación sobre vivienda, sino un aplazamiento por dos años de lo que ya hay, para desactivar, hasta después de las elecciones al menos, las protestas) salga adelante en la Cámara Baja. Luego vendrá el paso por el Senado, un mero trámite, antes de volver al Congreso. O puede que este viernes la propuesta gubernamental -quizá deberíamos hablar de 'las propuestas gubernamentales'-quede(n) rechazada(s), con lo que el varapalo sufrido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez sería muy considerable.

Así, otra jornada de pasión este viernes en el 'via crucis' de un Gobierno que se esfuerza, con todo, por mantener el tipo. O los tipos, que son dos partes, el PSOE y Sumar. Solo cabe preguntarse cuánto más estará dispuesto a aguantar el Gran Resiliente. Es la pregunta del millón que se plantea hoy en cenáculos, mentideros, cenas de amigos y tertulias de bar (y televisivas, por supuesto): ¿hasta cuándo? La cosa está adquiriendo características de espectáculo nacional; hagan sus apuestas, señores, rien ne va plus. Aquí el único que gana seguro es el que prepara las maletas en Waterloo. Sí, ese a quien nos prometieron traer para "meterlo en la cárcel". ¿Recuerda usted?