Tres detenidos por su relación con un tiroteo en Terrassa (Barcelona) con dos heridos

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres hombres por su presunta relación con un tiroteo de este jueves por la noche en Terrassa (Barcelona) que se ha saldado con dos heridos, informan en un comunicado este viernes.

Según ha avanzado 'Crónica Global', los dos heridos son dos agentes de la Guardia Civil que estaban persiguiendo a un supuesto grupo de 'teloneros', como se conoce a los ladrones que actúan en la autopistas robando cargas de camiones.

La policía catalana ha informado que la investigación sigue abierta.