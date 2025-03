Firma sindicada.- Francisco Muro de Iscar.- La degradación del Parlamento

MADRID 17 Mar. (OTR/PRESS) -

El presidente del Gobierno está explorando todas las vías posibles para subir el gasto en defensa sin pasar por el Parlamento y sin tener que someterse ni a un debate ni a una negociación. Sabe que no cuenta con los apoyos necesarios y si perdiera esa votación Europa vería con absoluta claridad que su Gobierno es débil, inestable e incapaz de dar una respuesta firme al más grave problema al que se ha enfrentado en las últimas décadas. Eso lo sabemos en España y lo piensan en Europa, pero una derrota en este asunto borraría la imagen de "líder internacional" que él persigue incansablemente. Compararle con Martin Luther King, como acaba de hacer Zapatero, es un insulto a la razón y al sentido común.

Sánchez es un náufrago que se agarra a cualquier tablón para sobrevivir. Hurtar al Parlamento el debate y la decisión sobre el aumento del gasto militar y la creación o no de un ejército europeo, el papel de Europa ante Putin y Trump o nuestra posición en la OTAN es un disparate y una anomalía democrática. Ignorar al principal partido de la oposición -es decir, despacharlo con una conversación de media hora sin explicarle la posición del Gobierno y sin consensuarla- en asuntos de defensa y de polìtica exterior es una afrenta a la democracia, a la tradición y a la efectividad. En la oposición uno defiende una higiene democrática que desprecia en el poder. Si eliminas el Parlamento - Sánchez tiene mucha mayor confianza en el Tribunal Constitucional que en el Congreso de los Diputados y no quiere acudir tampoco al Senado- desaparece la democracia y el Parlamento se convierte en un gallinero donde vuela el estiércol y se falta al respeto a la democracia y a la ciudadanía.

Lo mismo sucede con casi todas las iniciativas legislativas. Gobernar sin Presupuestos es otra anomalía democrática grave y es causa de disolución de las cámaras y convocatoria de elecciones. La última vez que lo logró Sánchez fue a finales de 2022 y entonces calificó ese resultado como el de "188 votos valientes y patriotas" . O sus socios ya no son valientes o ya no son patriotas o este Gobierno es cada vez más débil. Y es curioso que exija al Partido Popular su apoyo "patriota y responsable" tanto en los asuntos de defensa como en los Presupuestos del Estado cuando fue el propio Pedro Sánchez el que se comprometió a no pactar nunca con el PP.

Es llamativo comprobar cómo ganar perdiendo por goleada. Pedro Sánchez gobierna pese a haber perdido las elecciones. Es legítimo, pero no es ético si se hace a cambio del chantaje. Junts y ERC, que ya ni siquiera son mayoritarios en Cataluña, han logrado la amnistía, los indultos, el control de las fronteras y de la inmigración, la condonación de 17.000 millones de su deuda, el traspaso de las cercanías ferroviarias, la disminución progresiva del Estado en esa autonomía, el acoso consentido a la Policía Nacional y a la Guardia Civil y otras muchas cesiones. Bildu, socio imprescindible del Gobierno, ha logrado ser recibido con sonrisas en La Moncloa como un partido democrático, cuyo pasado de sangre y dolor ha sido borrado por, nada menos, que la Presidencia del Gobierno. Eso, además de otras muchas cesiones -de las que participa el PNV, cada vez más cerca de ser derrotado por los herederos de ETA-, como la alcaldía de Pamplona, el traslado de los asesinos etarras a cárceles vascas, el control de las prisiones, la gestión de puertos y aeropuertos, el permiso de trabajo a extranjeros, la oficialidad de las selecciones vascas de pelota vasca y surf, que podrían competir con las españolas, y hasta un palacete en Paris, valorado en 15 millones de euros, para el PNV. Y ya les ha prometido la ministra Montero que, pese a su régimen foral de privilegios, "no les perjudicará la quita de la deuda". Es decir, que recibirán también su paga. Y lo que venga.

Desprecio al Parlamento, veto y culpas a la oposición y champán para los socios de Gobierno mientras se bordea la legalidad y se juega con fuego. Pero el poder protege y da alas* hasta que quienes te lo otorgan te disparan. El fuego amigo causa siempre muchos más muertos que las balas del enemigo. Y algunos están limpiando las armas...