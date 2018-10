Francisco Muro de Iscar.- Polis en la guardería

Actualizado 28/02/2007 1:00:45 CET

Prepárense, entramos en campaña electoral -para las municipales y las autonómicas, porque para las generales estamos en campaña desde el 15-M- y los candidatos están dispuestos a ofrecer lo que sea por un voto. Vamos a asistir a una subasta de propuestas, que en eso los candidatos, especialmente lo que no creen que puedan ganar, no tienen límites. Autobús gratis, gimnasio gratis, clases de danza del vientre gratis... lo que sea necesario. Es el circo: "y ahora, el más difícil todavía...".

Lo último, hasta ahora, es la oferta de poner un policía en cada colegio. No está claro el objetivo: ¿luchar contra la droga, impedir que los menores consuman alcohol, vigilar posibles pederastas o exhibicionistas, evitar las peleas entre bandas... vigilar a los profesores, controlar a los padres, regular la circulación al salir de clase? ¿Vamos a tener policías sólo en los colegios públicos o también en los concertados y en los privados? En los dos últimos casos, ¿pagará el Ayuntamiento de turno o los padres "ricos"? En las guarderías, ¿también habrá policías? ¿Y en los institutos? El número de policías ¿es siempre el mismo o se tendrá en cuenta el tamaño de los colegios, el número de puertas, etc.? ¿Estarán fuera o dentro de las aulas, en la calle o en los patios? Puestos a pensar, algunos profesores pedirán dar clase con un policía en la última fila para evitar que los que no quieran estudiar impidan que lo hagan los que sí quieren. ¿De dónde van a salir los miles de policías que se requieren para esta operación? Aunque muchos padres puedan sentirse más tranquilos con esta promesa, la educación de sus hijos no mejoraría. Todo lo contrario.

La izquierda, para la que la libertad siempre ha sido esencial, parece querer poner cada vez más controles, más prohibiciones, más límites. Zapatero acaba de anunciar que "el ojo mágico" nos va a vigilar en todas las carreteras y que el que se pase, será cazado por la última tecnología. La multa la recibiremos rápidamente y habrá que pagarla. No me opongo, pero me gustaría un plan de carreteras para acabar con los puntos negros donde mueren decenas de ciudadanos todos los años, con los pasos a nivel sin barrera, con los policías que multan para cumplir el baremo... Y eso por no hablar de la ministra de Sanidad... ¿Van a poner policías a la puerta de cada bar para vigilar quién bebe y quién fuma? ¿Y en las discotecas de los jóvenes? Si no es posible garantizar la vigilancia de una mujer amenazada, ¿podemos poner un policía en cada colegio?

Y si el problema es la educación, me gustaría hablar de calidad de la enseñanza, de más y mejores profesores, de subir el sueldo a los docentes, de respaldar su autoridad, de niveles de exigencia. Nos quedamos en el orden público, en la sanción, en la multa, en el castigo. ¿Pero no habíamos dicho que la derecha era controladora y aburrida y la izquierda, una explosión de libertad?

