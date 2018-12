Escaño cero.- Lo complejo

Publicado 28/11/2018 8:01:16 CET

MADRID, 28 Nov.

Lo ha dejado dicho Pedro Sánchez: "Ahora empieza lo complejo" refiriéndose al acuerdo alcanzado por la Unión Europea y Gran Bretaña para el Brexit y de paso para abordar el futuro de Gibraltar.

Si nos atenemos a lo que ha explicado el Presidente de Gobierno, nuestro país ha salvado la cara. Si escuchamos lo que dice la "Premier" del Reino Unido, Theresa May, las cosas están como estaban, es decir no ha hecho ninguna concesión sobre Gibraltar.

En realidad tanto Pedro Sánchez como Theresa May tienen un problema de opinión pública, tienen que garantizar a sus conciudadanos, Sánchez que España tendrá voz y voto sobre el futuro de Gibraltar, May, que no hay nada nuevo sobre el Peñón.

De manera que será el tiempo y los hechos los que desbrocen la realidad y es que los textos diplomáticos dan para todo, para lo uno y lo contrario. Para que el Presidente Sánchez pueda decir que sobre el futuro del Peñón habrá que contar con España y para que Theresa May asegure que no hay nada nuevo sobre la situación de Gibraltar. Por eso Pedro Sánchez tiene razón cuando afirma que "ahora empieza lo complejo" porque será a partir de este momento cuando la diplomacia de ambos países, más la de la Unión Europea, mantendrán un tira y afloja que lleve el agua al molino de España o que continúe sin moverse del de la Gran Bretaña.

Sería más que deseable que se avanzara en la doble soberanía de Gibraltar, pero me temo que no va a ser tan fácil que los británicos, apoyados por sus "primos" norteamericanos dejen que España pueda siquiera echar un vistazo a la que es una de sus bases militares más importantes. Yo diría que incluso la que más, puesto que es la puerta del Mediterráneo. De manera que ahora no es que haya que enfrentarse a lo complejo sino casi a lo imposible y sin duda mucho de lo que suceda dependerá de lo que "pese" España en el concierto europeo. Lo sucedido estos últimos días en la UE en la que sus dirigentes han demostrado que primaban el acuerdo con el Reino Unido antes que defender los intereses españoles. Algo así no se habrían atrevido a hacérselo a Francia o a Alemania. Creo que a nuestra política exterior le falta hacer valer el verdadero peso de España que no es otro que el que nosotros creamos que debemos tener. Pues eso