Escaño cero.- Los hombres que llaman putas a las mujeres

Publicado 27/06/2019 8:00:31 CET

MADRID, 27 Jun. (OTR/PRESS) -

Más que mandarles un fiscal lo que deberíamos es mandarles que se lo hagan mirar. Me refiero a los hombres cuyo único argumento cuando se enfrentan a una mujer es llamarla puta.

Verán yo creo que los hombres que recurren a este calificativo tienen un problema. Un problema profundo de personalidad, un problema de relación con las mujeres, un problema de falta de seguridad. Recurren al "puta" intentando estigmatizar. Insultar llamando "puta" a una mujer es la expresión de su rabia, de su impotencia.

Por eso no es una cuestión baladí que uno de los principales dirigentes de Vox en Murcia haya calificado de "puta" a la ministra de Justicia Dolores Delgado. El señor Juan José Liarte (¿señor?) no tuvo más argumento para responder a unas declaraciones de Dolores Delgado cuestionando que Vox defienda la Constitución.

No diré que me sorprende que de labios de un dirigente de Vox haya salido ese "puta" para insultar a una mujer. Los dirigentes de Vox nos tienen acostumbrados a este tipo de barbaridades.

Hace unos días otro dirigente de Vox, Francisco Serrano opinaba al respecto a la sentencia del Supremo sobre la Manada que "es una sentencia dictada `por la turba feminista supremacista". ¡Toma ya!. Y por si fuera poco añadió que la relación más segura entre un hombre y una mujer "será la prostitución" y además se permitió el lujo de rematar la frase con un "la diferencia entre tener sexo gratis y pagando es que gratis te puede salir más caro".

Así se las gastan algunos líderes de Vox. Pero lo sorprendente es que en las filas del PP y de Ciudadanos no se produzca una rebelión. Ya saben el refrán de que más vale estar solo que mal acompañado.

Que no haya habido nadie en el PP o en Ciudadanos que hayan salido para mostrar su rechazo contra ese "puta" proferido por el tal Juan José Liarte con Dolores Delgado es cuanto menos un síntoma.

La señora Delgado es ministra del Gobierno de España y por tanto es susceptible de criticas por su acción política, habrá quienes consideren que es una buena ministra y quienes consideren lo contrario. Habrá a quienes no les gusten sus declaraciones políticas y quienes las avalen. Pero lo que no es de recibo es que un dirigente político de Vox la califique de "puta" y tampoco lo es que desde Ciudadanos y el PP no digan esta boca es mía. Quien calla otorga. En este caso quienes callan están callado ante unas declaraciones que solo pueden ser calificadas como zafias.

Pero vuelvo al principio. Los hombres que enrabietados llaman "puta" a las mujeres deberían de hacerselo mirar. No es que sean unos machistas zafios, lo suyo es mucho peor.