Escaño cero.- Iglesias, fiel a sí mismo

MADRID, 28 Feb. (OTR/PRESS) -

Lo "vendían" y lo continúan "vendiendo" desde los aledaños de la familia socialista:" Pablo Iglesias y su gente cambiarán en cuanto "pisen moqueta", terminarán siendo socialdemócratas".

Ese mantra no solo se lo he escuchado a destacados dirigentes socialistas, también a expertos en comunicación, a colegas del periodismo, etc. Y en mi opinión me parece que vienen confundiendo sus deseos con la realidad.

Porque a la vista está que cada día que pasa el Gobierno es más "podemita" que socialista. Las decisiones que está adoptando el Ejecutivo llevan el sello de Podemos. Además, es continua la presencia de Iglesias y sus ministros en los medios de comunicación. Están en todas partes mientras que los ministros del PSOE parecen sus sombras.

La verdad es que Pablo Iglesias se mantiene fiel a sí mismo, a sus ideas, a su proyecto político. Todo lo contrario que Pedro Sánchez.

Pero sin hacer un ejercicio de comparaciones, no hace falta, a la vista está la trayectoria del uno y del otro, lo cierto es que Pablo Iglesias no se está alejando ni mucho menos de sus objetivos.

Me parece a mi que lo que sucede es que hay mucha gente que en el fondo, y no tan en el fondo, tienen miedo a Podemos de ahí que quieran ver que Iglesias, Montero y demás compañía están cambiando desde que pisan moqueta. Yo no lo creo, al contrario. En mi opinión de manera inteligente están cimentando su estrategia de asalto a los cielos y lo están haciendo gracias que Pedro Sánchez está dispuesto a pagar cualquier precio por mantenerse en el poder.

La diferencia entre este gobierno y un gobierno socialdemócrata es que la socialdemocracia gobernaba pensando y actuando para "todos" los ciudadanos, creando condiciones para que "todos" los ciudadanos, incluidos los que no les votaban, no se sintieran excluidos.

Pero en la España de hoy nos encontramos que la política se ha polarizado de tal manera que nos encontramos con dos fuerzas políticas evidentemente antagónicas y que aspiran a representar cada una a los suyos y no al resto de los ciudadanos. Me refiero a Podemos y a Vox. Y ésta es una mala noticia porque la polarización seguramente no va a fortalecer a la sociedad sino mas bien a debilitarla.

No se trata de caer en la nostalgia sino de analizar lo que sucede, y es evidente que durante las últimas décadas los gobiernos del centro izquierda que se han ido alternando con los del centro derecha, han supuesto una etapa larguísima de estabilidad, en la que la mayoría de los ciudadanos podían sentirse cómodos.

Pero a la vista está que, unos desde la izquierda y otros desde la derecha extrema, se han empeñado en la voladura de un sistema político que desde la Transición hasta ahora ha funcionado razonablemente bien.

Pero vuelvo al principio, en mi opinión es evidente que Pablo Iglesias es quién marca el rumbo del Gobierno y que éste Gobierno en todo cuanto hace lleva las señas de identidad de Podemos.