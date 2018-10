Escaño cero.- Tanto monta, monta tanto

Publicado 16/10/2018 8:00:44 CET

MADRID, 16 Oct. (OTR/PRESS) -

Tenemos dos presidentes por el precio de uno. Pablo y Pedro o Pedro y Pablo, igual da el orden en que se pongan sus nombres porque tanto monta, monta tanto, Pedro como Pablo.

Dicho esto añado que Pablo Iglesias es el político más listo de cuantos están en primera línea. No lo digo por minusvalorar a nadie, pero tendrán que admitir conmigo que el líder de Podemos es quién marca la política española. No es que esté ayudando al PSOE a gobernar, es que está logrando que el PSOE asuma casi la totalidad, sin casi, del programa de Podemos. La mayoría de las decisiones de Pedro Sánchez llevan el sello de Pablo Iglesias, y en las que el líder podemita discrepa, lo hace saber y aprieta pero no ahoga al gobierno.

En realidad la ligazón del PSOE con Podemos o de Podemos con el PSOE, tanto monta, es un ensayo general para el futuro. Y es que si las encuestas aciertan, ningún partido tendrá mayoría suficiente para gobernar, y entonces el acuerdo entre socialistas y podemitas pasará por formalizar la relación que ahora mantienen.

Es decir, los dirigentes de Podemos se sentarán como miembros de pleno derecho en el Consejo de Ministros.

Por ahora de este matrimonio no oficializado quién está sacando mayores réditos es precisamente Pablo Iglesias y Podemos.

Por ejemplo en la elaboración de los nuevos Presupuestos Generales del Estado es Podemos quién se apunta el tanto de cuanto tiene que ver con el dinero que se gastara en asuntos sociales amen de en la subida de impuestos.

Además Iglesias se muestra muy activo a la hora de comparecer en los medios de comunicación mientras que Pedro Sánchez está emulando a su antecesor en el cargo o sea que como Rajoy se está convirtiendo en el Presidente del plasma. A Sánchez le gusta que le saquen en la tele haciendo actividades varias pero huye de los periodistas porque le incomoda que le pregunten por algunos de los problemas que tienen los ministros de su Gobierno.

Y como decía, en mi opinión Pablo Iglesias está demostrando tener un desarrolladísimo instinto político. Ha aprendido la lección de su error en el pasado cuando impidió que Sánchez se convirtiera en presidente de gobierno en vez de facilitar la investidura de Rajoy.

Hoy es presidente de facto lo que sin duda le está preparando para allanar el camino del asalto a los cielos. Mientras tanto los ciudadanos, sin pagar un euro de más, tenemos dos presidentes de gobierno. ¿Hay quién de más?