Julia Navarro.- Escaño Cero: El precio del poder

MADRID, 25 Sep. (OTR/PRESS) -

Tengo la impresión de que cada día que pasa se está "adelgazando" mas nuestro Estado de Derecho. Los precios que Pedro Sánchez paga y está dispuesto a pagar por estar en la Moncloa no es que sean excesivos, es que son la desgraciada muestra de una manera de gobernar que antepone sus intereses particulares a los generales amén de que deterioran nuestro sistema político.

Y como muestra está que el ministro de Justicia haya anunciado como quien no quiere la cosa que el Gobierno prepara los indultos a los presos del procès, o que está en marcha una modificación de los delitos de sedición y rebelión, modificación que sin duda beneficiaria a los dirigentes independentistas condenados por el Tribunal Supremo.

A esto hay que añadir que el Presidente Torra se ha negado a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque, según ha dicho, él no reconoce a un tribunal español, de ahí a la confesión de la diputada de Junts per Cataluña de que los indultos influirán en su voto a los Presupuestos Generales del Estado, que en definitiva es también una de las condiciones de Esquerra para aprobar las cuentas del Estado, o impedir que el Rey este presente en Barcelona durante la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, cita a la que nunca ha faltado, sin olvidar que el vicepresidente Palo Iglesias, durante un rifirrafe en el Parlamento con Teodoro García Egea, le haya advertido que el PP nunca más gobernará España, y hay que preguntar al señor Vicepresidente cómo lo sabe o si es quizá una amenaza. Además el señor Vicepresidente viene demostrando, a sus declaraciones me remito, un desprecio superlativo a la labor del Ejército, la policía y la Guardia Civil que han trabajado en primera línea durante estos meses de pandemia.... en fin, se podrían añadir unos cuantos despropósitos mas.

Hay quienes apuntan a Podemos en todo este proceso como responsables de la cadena de despropósitos que estamos viviendo, pero en realidad los dirigentes de Podemos con Pablo Iglesias en cabeza nunca han engañado respecto a sus objetivos. Podemos es una formación con un plan concreto para acabar con lo que llaman "régimen del 78" que en definitiva es nuestro sistema político, un sistema democrático que garantiza derechos y libertades. Sus dirigentes no hacen otra cosa que intentar cuestionar y desgastar nuestro actual sistema. Podríamos considerar insólito que lo hagan desde el Consejo de Ministros. Pero insisto en que desde Podemos nunca han engañado a nadie. En realidad lo sorprendente es que Pedro Sánchez haya "podemizado" al PSOE y por tanto toda su política parezca dirigida en la misma dirección a la que marca Podemos.

En mi opinión, Pedro Sánchez se esta equivocando en su papel de aprendiz de brujo si cree que una vez que apruebe los Presupuestos con los votos de los partidos independentistas tendrá las manos libres para hacer lo que quiera.

Sánchez está llevando a nuestro país por una deriva preocupante al adoptar una serie de medidas que le permiten continuar en Moncloa pero que contribuyen al deterioro de nuestro sistema democrático.

Además de Felipe González y algunos veteranos que aún se atreven a hablar en voz alta, no dejo de preguntarme dónde está el PSOE y si es que aún queda algo.