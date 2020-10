Julia Navarro.- Escaño Cero: Tenemos un problema

MADRID, 7 Oct. (OTR/PRESS) -

En un país como el nuestro, con una grave crisis institucional en que desde el Gobierno se ataca sin rubor al Jefe del Estado, amén de que haya ministros que quieren poner en la picota nuestro sistema constitucional, la crisis se agrava aún más al carecer de una oposición capaz de configurar una alternativa real.

Y esa es la realidad: Pablo Casado no está logrando afianzar a su partido como alternativa al PSOE-Podemos.

La oposición que hace el PP no es eficaz. Desde luego tienen perdida la batalla de la propaganda frente al Gobierno Sánchez que es tan ducho en lo que a propaganda se refiere. Parece que los dirigentes populares no terminan de definir una línea de acción preocupados como están por VOX y tampoco son capaces de establecer complicidades con el grueso de la sociedad, con esos millones de ciudadanos que sienten que nadie les esta representando con eficacia y que no terminan de ver que la oposición se preocupe y ocupe de los problemas reales.

Lo cierto es que con la excepción de Pablo Iglesias, en los últimos años ha surgido una generación de líderes políticos sin proyecto político. Iglesias si lo tiene, acabar con lo que con tanto desprecio califica de "régimen del 78", es decir nuestro sistema constitucional. Pero Pedro Sánchez no tiene otro proyecto que él mismo. En cuanto a Pablo Casado gano la presidencia de su partido sin tener un proyecto definido. A la vista está.

En cuanto a Inés Arrimadas.... verán: yo creía que la nueva líder de Ciudadanos empezaba a acertar en la estrategia que estaba siguiendo al ser capaz de entenderse tanto con el PSOE como con el PP. Pero he de confesar que me deja atónita su manga ancha ante los desmanes del Gobierno. Porque a Inés Arrimadas poco parece importarle que el Gobierno pacte con Bildu, o que anuncie la modificación de los delitos de rebelión y sedición que favorecería a los presos de preparar del "proces", por no olvidar que el ministro de Justicia dijo en el Congreso que ha iniciado la puesta en marcha de los indultos a los presos del proces como quién anuncia que se a va a tomar un aperitivo y para colmo de la desfachatez acaba de decir en Onda Cero que hay un clamor popular en favor de los indultos.

Tampoco ha sido muy convincente la señora Arrimadas a la hora de condenar los ataques que desde el Gobierno se hacen al Jefe del Estado, etc, etc, etc. Una cosa es dialogar y otra doblar la cerviz.

Si, la sociedad española tiene un problema, y es lo endebles que son quienes están al frente de las salas de maquinas de los partidos. Con una excepción. No me cansaré de repetirlo, la excepción es Pablo Iglesias que tiene un proyecto definido y que se está aplicando por sacarlo adelante. A la vista está.

Pero ya digo que es una desgracia que en nuestro país no contemos con un partido o partidos de oposición eficaces capaces de ser un contrapeso del Gobierno y sobre todo de ofrecer un proyecto claro y pegado a la realidad de los ciudadanos.

Inés Arrimadas no termina de encontrar el punto medio en que debería de estar Ciudadanos, pero es aún peor que el que no sepa hacer oposición o al menos hacer una oposición sólida y eficaz, sea Pablo Casado. La importancia del PP decrece cada día que pasa y me temo que ni siquiera sus líderes se dan cuenta de esta realidad. De seguir así el PP terminará siendo irrelevante.