Julia Navarro.- Un parche

MADRID 2 Oct. (OTR/PRESS) -

La buena noticia es que Maricarmen volverá a su casa, la mala es que el Gobierno, obligado por los movimientos sociales, ha decidido dar la impresión de que hace algo aprobando decretos fruto de la improvisación. Las ruedas de prensa de Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, han sido pateticas. Por no saber, ni sabia de que iban los decretos que iban a aprobar. Y no es de extrañar, ya que desde hace ocho años Pedro Sánchez viene ejerciendo como presidente y nunca ni él ni su gobierno han mostrado el mínimo interés por dar respuesta al problemón de la vivienda.

Ocho años perdidos y ahora intentan en dos dias arreglar los desarreglos de su desidia. En mi opinión, los dos decretos del Gobierno no van a arreglar el problema, más bien lo van a empeorar. De ahora en adelante, los particulares --ojo, insisto en lo de "particulares", que no los fondos de inversión--, se lo pensaran muchas veces antes de arrendar una vivienda de su propiedad. Y los "particulares" son ciudadanos corrientes que tienen una vivienda que han heredado de sus padres o que han comprado como inversión, con sus ahorros y sacrificio. Pero como el Gobierno, sobre todo "oída" la ministra de Vivienda, ha improvisado un plan, podemos ponernos en lo peor.

Hay muchas "maricármenes" en nuestro país y muchas familias que el sueldo no les alcanza para pagar un alquiler. Pero el Gobierno ha decidido poner un parche al problema traspasando a los ciudadanos la responsabilidad de sostener el sistema de alquileres. De esta manera se escaquea de su responsabilidad de adoptar la decisión, ineludible, de construir viviendas sociales y asequibles,tanto de compra como de alquiler. Ese es el quid de la cuestión: construir viviendas asequibles. Es el Gobierno quien tiene que solucionar el problema de la vivienda y no los ciudadanos de a pie. Siento mostrarme pesimista, y más después de haber escuchado las patéticas intervenciones de la titular del Ministerio de Vivienda, pero creo que los decretos, improvisados, van a crear mas problemas que ofrecer soluciones.Al tiempo.