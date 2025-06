Julia Navarro.- Parte del atrezzo

MADRID 6 Jun. (OTR/PRESS) -

Aún me baila en la retina el espectáculo de la comparecencia de Leire Díaz ante los medios de comunicación.

Les diré que el espectáculo no fue solo por la "participación" estelar de Víctor Aldama y Javier Pérez Dolset.

Por es hoy quiero hablar de "nosotros", del papel de los medios de comunicación.

Creo que, de una vez por todas, periodistas y medios tienen que negarse a asistir a "comparecencias" donde no se admiten preguntas.

Si no se quieren responder preguntas, entonces, quien convoca, que mande el comunicado en cuestión a las redacciones, ya que la esencia del periodismo es "informar" y para informar hay que "preguntar". No podemos conformarnos con ser parte del atrezzo de la puesta en escena de un político, un artista, un banquero, un delincuente, o las monjas de la caridad.

Asistir a una "comparecencia" donde no puedes preguntar es hacer el juego al personaje o personajillo de turno.

Eso sí, los principales responsables son los propietarios y " jefazos" de los medios de comunicación a los que no parece importarle que se utilice a los periodistas como atrezzo.

Desde luego en la tele queda mejor una "comparecencia" donde hay periodistas que si alguien pretende que le manden una "cámara" o pongan un micrófono sin más.

No, no culparé a Leire Díez que eligiera el "formato" comparecencia sin preguntas, la responsabilidad es de los medios por aceptarlo.

Ese formato es el preferido por políticos de todos los colores porque les resulta muy cómodo comparecer, soltar su discurso y que nadie les pueda preguntar. Pero diré que, en los últimos años, tanto el Presidente Sánchez como los suyos han abusado de esta modalidad.

Creo que hay que decir de una vez por todas NO. Si alguien convoca a los medios tiene que aceptar preguntas, y si no quiere que las hayas, entonces que mande el comunicado a las redacciones. Tenemos que decir NO a esta utilización grosera, a que nos conviertan en parte del atrezzo.