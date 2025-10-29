Julia Navarro.- Ni sí ni no

MADRID 29 Oct. (OTR/PRESS) -

Carles Puigdemont ha decidido retirar a Pedro Sánchez el apoyo parlamentario de Junts. Sin duda para Sánchez supondrá un contratiempo pero poco mas. Sin moción de censura y, sabiendo como se las gasta, Pedro Sánchez es más que capaz de aguantar hasta 2027. Nuestro Presidente ya ha demostrado que "pasa" del Parlamento y de la Constitución, de manera que dejar de contar con los siete votos de Junts no creo que le quite el sueño.

Lo que tendremos es que estar atentos para ver qué se les ocurre a sus asesores para que todo continúe como hasta ahora. Y algo se les ocurrirá. Además hay leyes que será difícil que Junts vote en contra porque afectan a su propio electorado. En realidad, con su decisión, Puigdemont amaga con dar pero sin hacerlo. Acaso porque, entre algunos dirigentes de su partido, ha encontrado oposición a llevar cabo la ruptura total, que pasaría por aliarse con PP y Vox para presentar una moción de censura. Y sin moción de censura todo seguirá más o menos igual, habida cuenta de que Sánchez pasa del Parlamento.

En cuanto a la posibilidad de que Puigdemont y Núñez Feijóo se lleguen a entender en el futuro no es algo a descartar, a pesar de todo lo que han dejado dicho el uno y el otro. Si Sánchez ha sido capaz de asentarse en el Poder con la ayuda inestimable de todos los partidos que sueñan con vaciar la Constitución, lo que supone acabar con el Estado tal y como es desde la restauración de la democracia, bien pueden en el futuro Puigdemont y Núñez Feijóo ayudarse mutuamente.

Pero eso, ya digo, es un futurible. La realidad al dia de hoy es que la ruptura de Junts con el PSOE no es tan drástica como para poner en riesgo la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa. Habrá que esperar a los movimientos que en los próximos días harán los unos y los otros.