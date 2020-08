Pedro Calvo Hernando.- Futuro con Cayetana o sin ella

MADRID, 26 Ago. (OTR/PRESS) -

Dentro de las dificultades para acertar en la interminable relación de temas que llenan la actualidad de un verano absolutamente extraordinario, llego a la conclusión de que ese acierto carece de importancia. Elijo de pronto, tras el descanso estival, la destitución de Cayetana sobre todo porque se trata de un asunto muy distinto a cualquer otro de los planteados por la actualidad.

Cayetana cae víctima de sus errores poco más de un año después de su nombramiento. Ha tenido unos pocos meses para demostrar que se trata de una persona de gran inteligencia, virtud que también llega a veces a las personas situadas en la zona política de la dereha más derecha o por lo menos que se le aproxima mucho.

La deción del número uno del PP se ha tomado después de meditarla mucho, ya que se jugaba con ella una real conmoción en el seno del gran partido de la derecha española, decidido a recuperar su sitio en el panorama de la política española, tras los avatares con VOX y con Ciudadanos. Pero es que la vida política del país corre a velocidades de vértigo y pasa de un extremo a otro del cuadro de posibilidades.

VOX y Cs. han jugado en pocos meses un papel cambiante y delirante, por lo que ahora en el PP se decide volver al intento de recuperar su papel tradicional, para lo que necesita empequñecer a sus dos rivales, que amenazaban meses atrás con quebrar la larga trayectoria del partido de Fraga.

No nos asombremos si en los próximos meses ocurren en los otros dos partidos hechos que restablezcan la historia de la derecha española. Aunque tampoco debemos equivocarnos, sino reflexionar con cautela y con iteligencia sobre el futuro que aguarda al gran sector de la política española que ha gobernado no pocos años y que aspira a gobernar más.

Aunque es bien cierto que va a necesitar personas dotadas de un índice de intelgencia política semejante al que ha demostrado Cayetana Alvarez de Toledo. Si los lectores quieren que les sea sincero, yo prefiero polícos inteligentes a políticos que traten de apañárselas para demostrar que lo son pero sin serlo...

Claramente tengo que afirmar que prefiero que la inteligencia esté de verdad presente en la política española a que se esfuercen por parecerlo pero sin serlo, porque ya sabemos los fatales resultados que hemos ido conociendo cuando han proliferado sucesos fuera de lo que propongo.

Vamos a ver lo que pasa con Cayetana, pero imagino que va tener buenas ofertas, si es que el planeta político español no ha perdido la sensibilidad y el talento, además del talante. Es claro que lo que sobran aquí son políticos y políticas incapaces de lanzar las ideas y las iniciativas que conducen no solamente al brillo sino también al éxito. Incapaces de lanzarlas sobre todo si no las tienen, que es lo que suele ocurrir...

Si echamos un vistazo al Congreso, al Senado y otros colectivos políticos, caemos en la cuenta de que al oficio de la política se dedican demasiadas nulidades, y eso es lo que hay que corregir antes de que nos quedemos a dos velas, antes de que suframos una descarga de desilusión y de aburrimiento. De momento la cosa está difícil y lo sucedido con Cayetana así lo demuestra. Vamos a esperar un poquito para ver si lo sucedido suscita reacciones en ella misma y en los demás dedicados a la política. Es una buena oportunidad que no deberíamos desaprovechar. Volveremos sobre el tema cuando haya lugar.