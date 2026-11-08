Victoria Lafora.- Óscar Puente como eslogan

MADRID 7 Nov. (OTR/PRESS)

No es casualidad que Pedro Sánchez retomara la precampaña en Valencia donde Mazón, amparado en el Parlament, sigue sin atender las reclamaciones de las víctimas que se han quedado afónicas pidiendo que asuma su responsabilidad en la tragedia.

Y, en esas circunstancias, Óscar Puente y su dimisión se han convertido en el nuevo eslogan de Pedro Sánchez. El exministro ha pasado de ser el incómodo parapeto tras el que protegerse por las deficiencias de la red de alta velocidad al ejemplo de político con dignidad. Pero, si Pedro Sánchez utiliza su nombre en exceso, los votantes pueden llegar a pensar que su dimisión solo fue otra estrategia de campaña.

Mientras el PP, que ha recuperado un lema con historia, ("Por el cambio" fue el eje de la campaña que llevó a Felipe González a la Moncloa) se presenta con "El cambio necesario", con el que quiere vender gestión y experiencia. Pero, como todo es efímero, la sociedad a la que han conseguido sumergir en su crispación pasa página a notable velocidad de un percance/tragedia a otro. Las malas noticias, los escándalos, pasan del horror al olvido o, mejor dicho, se superponen.

¿Quién se acuerda ya del asalto a la valla de Ceuta, del juicio de Ignacio González, de las víctimas de Adamuz, del hermano de Sánchez, del piso de Ayuso en Martinez Campos o incluso de la acampada de Sol? Lo que hoy es portada de todos los medios de información, convertido en bulo y tergiversación en las redes, mañana será olvidado. Demasiadas malas noticias para asimilarlas razonadamente.

Los sindicatos se enfrentan dentro de tres días al reto monumental de lograr que la huelga se vea, que paralice un país tan enfrentado. No hay mas que ver a Ayuso en televisión atacando a las dos centrales asegurando que "estamos secuestrados por una mafia sindical", mientras Yolanda Díaz, con un pie fuera del Congreso de los Diputados, alienta a participar en la huelga como síntoma de esperanza para las elecciones.

Y en este clima casi prebélico, hay que recordar que la policía ha detenido a catorce miembros del grupo neonazi, Núcleo Nacional, por delitos de odio, asociación ilícita y tenencia de armas, comienza una campaña donde los insultos van a ser la norma.

¡Que cansancio!