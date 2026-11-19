MADRID 19 Nov. (OTR/PRESS) -

El domingo veintinueve, muchos ciudadanos se van a acercar a las urnas tapándose la nariz. Y esta desdichada situación está motivada por el desencanto ante la bronca como forma de entender la política y ante las promesas permanentemente incumplidas.

Pero vayamos por partes: los votantes del PP que consideren un riesgo que Feijóo llegue a La Moncloa acompañado de Abascal no se van a decantar nunca por introducir en la urna la papeleta del PSOE. Antes harán proselitismo entre hijos y nietos para que dejen a Vox y regresen a 'la casa común'. En concreto, mirarán con desconfianza al votante de al lado, no vaya a ser que arruine el ansiado regreso al poder de los suyos.

Su mayor granero, el de Feijóo, van a ser los votantes de centroizquierda. Esos que jamás se habían planteado votar a la derecha y que ahora, hartos de Sánchez, tapándose fuertemente la nariz, van a coger la papeleta del PP. Lo hacen con la convicción de que la alternancia en el poder es el eje del sistema democrático y de que, dentro de cuatro años, si lo hacen mal, se les echa y ya está. ¡Como si fuera tan fácil!

Sin duda, también habrá bienpensantes cuyo objetivo sea acabar con la corrupción, olvidándose de que es inherente a la clase política y uno de los motivos principales de su deseo de poder.

Seguramente, entre los seguidores de Abascal -habría que estudiarlo- también va a haber electoras que se tapen el apéndice nasal y renuncien a su apoyo a 'Se Acabó la Fiesta' para lograr que, al fin, todos los migrantes sean expulsados del suelo patrio que consideran suyo.

En cuanto a los votantes del PSOE, de Pedro Sánchez, son los que peor lo van a pasar en la cita electoral. A la cascada de casos judiciales se suman la crisis de Ceuta, los accidentes ferroviarios, el problemón de la vivienda y, ahora, la crisis migratoria de El Hierro. Pero, sin duda, aquí el rechazo no es a las siglas, sino a la figura del propio presidente del Gobierno y a su forma de ejercer el poder. Aun así, también habrá quien con los dedos se pince las aletas nasales por lealtad y romanticismo, y para evitar que los socialistas desaparezcan del mapa político, como ha sucedido en muchos países de la UE.

En cuanto a Frente Amplio, cabe preguntarse si Ada Colau, cuya gestión al frente del Ayuntamiento de Barcelona fue hartamente polémica, era la candidata idónea para aglutinar el voto. Por último, Irene Montero y Podemos: nadie va a tener que perder el olfato, porque sus expectativas son catastróficas.