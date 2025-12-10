Hasta el 60% de las páginas web españolas quedarán desprotegidas el 1 de enero por usar una versión PHP obsoleta

Manos sobre el teclado de un ordenador portátil - FREEPIK

MADRID, 10 Dic. (Portaltic/EP) -

El 40 por ciento de las páginas web registradas en España son vulnerables a ataques cibernéticos, una cifra que se elevará hasta el 60 por ciento a partir del 1 de enero de 2026 debido a la finalización del soporte de las versiones antiguas del lenguaje de programación PHP.

España cuenta con un volumen de páginas web registradas comprendido entre 1,1 y 3 millones. De esta cantidad, se estima que el 40 por ciento de ellas (entre 800.000 y 1.200.000) son vulnerables al robo o sustracción de credenciales, el acceso indiscriminado a las bases de datos o el secuestro de información o la suplantación de identidad.

El motivo se encuentra en que muchas páginas web están desarrolladas con el lenguaje de programación de código abierto PHP, que recibe actualizaciones de forma anual, pero no todos los propietarios actualizan a la versión más reciente.

Como explica el director digital de la empresa de 'hosting' y almacenamiento web cdmon, David Blanch, cuando aparece una nueva versión, otra anterior pasa a estar en el fin de su ciclo de vida, dejando de recibir parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades conocidas.

La situación se agravará el 1 de enero de 2026, cuando versiones antiguas de PHP dejarán de recibir soporte, como advierten desde cdmon en una nota de prensa.

En este sentido, Blanch recalca que, según los datos de cdmon, "entre el 50 por ciento y el 60 por ciento de las páginas españolas van a estar desprotegidas, ya que habrá muchos más sitios que siguen con el PHP obsoleto".

"Si los propietarios de sitios web siguen sin actualizar, la brecha de seguridad va a ser mucho mayor, pudiendo rozar casi los dos millones de portales activos", ha apuntado el directivo.

A nivel global, la situación es similar. Actualmente la cifra de páginas web activas en todo el mundo es, aproximadamente, de entre 1.100 y 1.400 millones de sitios. El dato se complementa con la creación paulatina y constante de nuevos sitios web a escala global: tres cada segundo, de acuerdo con Siteefy.

Si se pone el foco a escala macro, también el 40 por ciento de los sitios cuentan con problemas de seguridad severos, ya que no han actualizado la versión de PHP.

La versión más reciente, PHP 8,5, está disponible desde el pasado 20 de noviembre, día en que cdmon lo implementó para sus usuarios y para toda la red de servidores. Desde la compañía señalan que "una vez que PHP está desplegado y funcionando, son los propios usuarios quienes deben actualizar la versión de PHP. En muchos casos basta con actualizar la versión, ya que, si mantienen la web o el WordPress al día, el cambio no debería generar errores".