Celonis destaca el valor del contexto en la IA empresarial para impulsar su industrialización en las empresas españolas

El vicepresidente y Country Manager de Iberia y LatAm en Celonis, Fernando Ranz, durante su intervención en Celonis Process Intelligence Day Madrid - EUROPA PRESS

MADRID, 28 May. (Portaltic/EP) -

Celonis, bajo el marco del Celonis Process Intelligence Day Madrid celebrado este miércoles, ha presentado Celonis Context Model, una capa de contexto que mejora su solución de inteligencia artificial (IA) empresarial para transformar los flujos de trabajo aportando un gran valor a las empresas en España.

"El despliegue de la inteligencia artificial a nivel empresarial está costando más de lo que se pensaba y solo un 10 % de las empresas están realizando integraciones importantes en sus organizaciones", ha expuesto el vicepresidente y Country Manager de Iberia y LatAm en Celonis, Fernando Ranz, en el inicio de la 'keynote'.

Celonis propone una solución centrada en una 'IA especialista' en vez de una 'IA generalista', que es a la que están acostumbrados las empresas que no adoptan cambios cruciales en su organización. Así lo señala Fernando al decir que "la IA aporta muchas cosas, pero es generalista, puede ayudar a entender aspectos generales de la vida, del negocio, pero nuestro negocio requiere un especialista", que aporte valor.

La solución de IA empresarial de Celonis ya ha generado 10.000 millones de dólares en las distintas organizaciones en las que han estado trabajando. Algunas de ellas han estado presentes este miércoles en Celonis Process Intelligence Day Madrid, como son Repsol, Vidrala, Eulen, Comunidad de Madrid, Lanbide, Gobierno Vasco, el CTTI de la Generalitat de Catalunya, Principado de Asturias y Mercado Libre.

Sin embargo, Celonis también ha destacado un problema que afecta a las empresas, también a las españolas: los grandes modelos de lenguaje y las herramientas de IA no llegan a comprender los procesos. Ello se debe a que carecen de la claridad operativa necesaria para ejecutar decisiones empresariales complejas de forma correcta, fiable y a escala.

Aquí es donde entra en juego el nuevo Celonis Context Model al eliminar los puntos ciegos operativos de la IA empresarial con el contexto operacional. "Es la capa que le falta a la organización según la información que ya se dispone en la empresa y, de esta manera, se especializa la respuesta que la IA puede dar", explica Fernando.

"Al dotar a la IA empresarial con el contexto crítico de los procesos que proporciona Celonis, las empresas españolas están dejando atrás los pilotos aislados para generar un valor de negocio significativo y acumulativo, y maximizar el retorno de sus inversiones en IA", afirma Fernando.

Celonis ha dejado clara la propuesta innovadora del modelo de contexto que destaca por ser agnóstico frente a cualquier sistema existente, altamente dinámico ante cambios internos o externos, además de definirse como un ecosistema abierto que agiliza la operación y garantiza la soberanía absoluta de la empresa sobre sus propios datos, y todo bajo un marco de confianza y control total que asegura la fiabilidad del modelo en la integración final en la organización.

Fernando ha declarado que el 'core' de su solución empresarial basada en inteligencia artificial se ha visto enriquecido por el Celonis Context Model, al analizar dónde se ha de desplegar la IA, rediseñar los procesos de negocio y potenciar la capacidad operativa para asegurar que el flujo de trabajo completo está automatizado usando la tecnología de Celonis.

El directivo también ha recalcado la importancia que ha tenido la adquisición de Ikigai Labs, empresa de investigación del MIT especializada en inteligencia predictiva, y que se ha integrado en Celonis para la predicción, simulación y análisis de escenarios 'what-if' "al ser capaz de ayudarnos a acelerar nuestro modelo de contexto al predecir aquellos escenarios y qué puede suceder si se toma uno u otro camino, y el impacto que puede llegar a tener la decisión final".

Tras una demostración in situ de cómo funciona el nuevo modelo de contexto de Celonis, con la capacidad de identificar qué está sucediendo en un flujo de trabajo, priorizar la oportunidad, buscar la causa raíz y hacer una estimación de lo que se ha de hacer, la directora de Ingeniería de Valor, Lola Ortega, ha dado los detalles sobre las novedades de Context Model.

Estas novedades lincluyen Celonis Networks, que permite conectarse rápidamente con cualquier socio o cualquier proveedor; Celonis Agent Toolkit, como la pasarela para conectar Celonis con cualquier plataforma de IA generativa; la expansión de la tecnología Zero Copy; la introducción de Celonis Networks; y la evolución de Task Mining a AI-enhanced Task Discovery, una funcionalidad que captura las acciones, clics y todo lo que pasa en la pantalla del usuario.

Ortega también ha mencionado las dos principales novedades de Celonis Build Experience, como la última capa dentro de la plataforma y con la que el 80 % de las empresas trabaja a diario. La primera es que se ha mejorado la conexión entre Process Mining y Object Mining para ayudar a las organizaciones a descubrir nuevos patrones en los procesos e identificar riesgos, y una nueva versión de Transformation Hub en Vistas, la cual ya está disponible con una variante más potente, ágil y que, sin customizar, ya se puede instalar.

Celonis ha comentado la integración de Drag and Drop, que se ha podido presenciar en una demostración para dinamizar el uso de la interfaz de control de los agentes con IA, y la función Orchestration Engine Enhancements para el control completo de procesos de múltiples pasos, coordinación de acciones, procesos de la compañía y el ecosistema tecnológico de la organización.

Como ejemplo de todas estas capacidades, el responsable de Centro de Excelencia de Minería de Procesos en Repsol, Félix Granados, ha explicado que "la complejidad no reside en la ejecución, sino en la visibilidad del proceso".

"Antes gestionábamos las incidencias de manera reactiva, con bloqueos que afectaban de forma masiva a la operativa y una gran manualidad para entender la trazabilidad. Gracias a Celonis, ahora contamos con un enfoque global del coste operativo y datos objetivos que nos permiten tomar decisiones estratégicas, identificar cuellos de botella y generar impacto económico real. Celonis se ha convertido en un motor analítico que va más allá del reporting: impulsa valor tangible para nuestro negocio", ha apostillado.