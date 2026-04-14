La IA se afianza en la industria española: la usan el 64% de las empresas, pero con retos de infraestructura y seguridad

Archivo - Uso de IA en un entorno de producción industrial. - CISCO - Archivo

MADRID, 14 Abr. (Portaltic/EP) -

La inteligencia artificial (IA) ya no es un plan de futuro, sino que se está implementando de forma activa en los entornos industriales, con dos terceras partes de las organizaciones industriales españolas que ya la utilizan en entornos de producción, aunque se enfrentan a brechas de preparación y a dificultades para mantener y ampliar los despliegues, debido a retos de infraestructura y ciberseguridad.

Concretamente, el 64 por ciento de las empresas españolas utilizan IA en operaciones industriales críticas, una cifra mayor que el 61 por ciento de media global. Asimismo, de entre estas organizaciones, el 20 por ciento ya reporta despliegues maduros y escalados.

Así se desprende del informe anual 'State of Industrial AI' de Cisco que, elaborado de la mano de Sapio Research y con la participación de más de 1.000 responsables de toma de decisiones de tecnología operativa (OT) de 19 países, recoge cómo las organizaciones industriales están adoptando la IA, así como los retos a los que se enfrentan a medida que esta tecnología pasa a utilizarse en operaciones en vivo y las oportunidades que surgen cuando se introduce en sistemas físicos, infraestructuras y flujos de trabajo.

Los resultados reflejan que, aunque la IA está generando beneficios operativos medibles, las organizaciones se ven limitadas por brechas de preparación relacionadas con redes industriales, ciberseguridad y modelos operativos, que se consideran "factores críticos" a medida que la IA pasa "de la analítica a un uso en tiempo real", como ha matizado Cisco.

Así, el informe detalla que la IA se está utilizando principalmente en fabricación, transporte y 'utilities', para ejecutar tareas que impulsan la visión artificial, la robótica, la movilidad y en operaciones críticas para la seguridad.

Siguiendo esta línea, de la mano de esta implementación, también se detalla que el 76 por ciento de las compañías en España planean aumentar el gasto en IA (un 86 por ciento a nivel global) y que casi nueve de cada diez esperan conseguir "resultados relevantes en los próximos dos años".

PRINCIPALES DIFICULTADES UNA VEZ IMPLEMENTADA LA IA

A pesar de la aceleración en el uso de esta tecnología, muchas organizaciones encuestadas han matizado tener dificultades para mantener y ampliar los despliegues, en relación a la preparación en infraestructura de red, seguridad y capacidades.

Uno de los puntos que recoge el informe es cómo la preparación de la infraestructura emerge como factor principal de escalabilidad. Como ha explicado la compañía, esto se debe a que, a medida que la IA se integra en máquinas, sensores, sistemas de visión y operaciones autónomas, "las organizaciones se enfrentan a mayores exigencias de conectividad fiable".

Esto incluye cuestiones como la movilidad inalámbrica, la latencia predecible, el 'edge computing' y la energía, convirtiendo la preparación de la red en "un factor crítico para los despliegues de IA física".

En este sentido, todas las empresas encuestadas en España afirman que las cargas de trabajo de IA afectarán a los requisitos de su red industrial y, más de la mitad (56 por ciento) esperan que incrementen los requisitos de conectividad y fiabilidad en sus redes industriales.

Igualmente, el 96 por ciento de las organizaciones consultadas en España señalan que las redes inalámbricas "son esenciales" para habilitar la IA.

COLABORACIÓN IT/OT PARA OPERAR LA IA A ESCALA

Otro de los puntos que recoge Cisco es cómo la colaboración IT/OT (tecnología de la información y tecnología operativa) es "crítica para operar la IA a escala".

Esto se debe a que las organizaciones con una colaboración más estrecha entre equipos de TI y operaciones afirman contar con "mayor confianza para ampliar la IA", así como con redes más estables para operaciones físicas y un mayor énfasis en ciberseguridad como requisito de base.

En datos, el 78 por ciento de las organizaciones en España admiten tener "algún nivel de colaboración" IT/OT y solo el 22 por ciento mantienen una colaboración limitada o nula.

CIBERSEGURIDAD PARA LA CONFIANZA EN LA ADOPCIÓN DE LA IA

Por otra parte, el estudio también recoge el papel de la ciberseguridad en la confianza para adoptar la IA. Dado que esta tecnología amplía la conectividad y los flujos de datos en entornos industriales, se pone de relieve que la seguridad sigue siendo la principal barrera para escalar proyectos.

Al respecto, las organizaciones ven precisamente a la IA como parte de la solución, ya que la mayoría de las organizaciones esperan que refuerce la monitorización, la detección de amenazas y la resiliencia operativa.

Según los datos, el 96 por ciento de las empresas españolas consideran la ciberseguridad "fundamental" para una infraestructura preparada para la IA y, al mismo tiempo, el 84 por ciento esperan que la IA "mejore su estrategia de ciberseguridad".

Sin embargo, también se ha de tener en cuenta que tres de cada diez encuestados citan la ciberseguridad como el "mayor obstáculo" para escalar los despliegues de IA.

Como ha manifestado al respecto el vicepresidente senior y director general de Secure Routing e Industrial IoT en Cisco, Vikas Butaney, la IA industrial está pasando de la experimentación a la producción y, en esta fase, "el éxito ya no depende solo de los modelos", sino que también se expande a las redes, la seguridad y los equipos, que deben "estar preparados para soportar la IA en el extremo, en movimiento y a escala".

"Las organizaciones con confianza para escalar la IA son aquellas que tratan la infraestructura, la ciberseguridad y la colaboración IT/OT como elementos fundacionales, no opcionales", ha sentenciado.