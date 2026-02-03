Jaime Rodríguez, nuevo director general de Zucchetti Spain - ZUCCHETTI SPAIN

MADRID, 3 Feb. (Portaltic/EP) -

Zucchetti Spain, fabricante de referencia en el sector de soluciones empresariales, ha nombrado a Jaime Rodríguez nuevo director general de la compañía. El directivo releva en el cargo a Justino Martínez, ingeniero industrial y cofundador de Solmicro, quien ha liderado la empresa durante más de tres décadas.

Con este nombramiento, Zucchetti Spain abre una nueva etapa en su estrategia de crecimiento, orientada a reforzar su apuesta por la innovación, las nuevas tecnologías y la transformación digital de las empresas.

La compañía llega a este relevo tras más de treinta años de expansión y consolidación en el mercado del 'software' empresarial, donde se ha posicionado como socio estratégico para la digitalización de organizaciones de distintos sectores.

"Afronto este nuevo reto con ilusión y con la convicción de que la continuidad es clave. Gracias a la labor impulsada por Justino Martínez a lo largo de todos estos años, nuestro objetivo ahora es seguir desarrollando una estrategia sólida, apoyada en la innovación y en el talento de las personas que hacen posible el crecimiento de Zucchetti Spain", ha señalado Jaime Rodríguez tras su nombramiento.

UNA TRAYECTORIA MARCADA POR EL CRECIMIENTO

Desde que Solmicro fue adquirida por el Grupo Zucchetti en 2016, la compañía ha experimentado un importante desarrollo tanto económico como organizativo. En este periodo, la facturación anual ha pasado de 3,6 a 24,5 millones de euros, situando a Zucchetti Spain entre las empresas más destacadas del mercado de 'software' de gestión empresarial y recursos humanos.

Este crecimiento ha ido acompañado de una fuerte apuesta por el empleo. La plantilla ha pasado de 50 profesionales a superar los 300 trabajadores, al tiempo que se ha reforzado el canal de distribución, que cuenta actualmente con unos 300 profesionales certificados en todo el territorio nacional.

Durante estos años, la compañía ha ampliado su catálogo de soluciones mediante la adquisición de varias empresas especializadas en 'software'. Tras la compra de Solmicro en 2016, se incorporaron IDS e i68 en 2018, Arión en 2020, Sarce y Seteco en 2021, Altai Soft en 2022 e iArchiva en 2024, esta última centrada en automatización documental y firma electrónica.

PERFIL DEL NUEVO DIRECTOR GENERAL

Jaime Rodríguez ha desarrollado toda su carrera profesional en el ámbito de las tecnologías de la información. Es ingeniero superior por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao y también fue cofundador de Solmicro.

A lo largo de más de tres décadas ha ocupado distintos cargos de responsabilidad, ingeniero superior los últimos seis años ha ejercido como director de la División de Software de Recursos Humanos de Zucchetti Spain.

Desde 2020, además, ha impulsado la comercialización de las soluciones internacionales del Grupo Zucchetti, que ya representan el 20 por ciento de la facturación de la compañía.

Con este nombramiento, Rodríguez asume el liderazgo de Zucchetti Spain en un momento clave para el sector tecnológico, marcado por la digitalización de los procesos empresariales y la incorporación de nuevas herramientas basadas en la automatización y la innovación. La compañía confía en que su experiencia y conocimiento interno resulten decisivos para afrontar la próxima fase de crecimiento y adaptación a un entorno empresarial cada vez más digitalizado.