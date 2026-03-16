Roborock lidera el mercado de los robots de limpieza inteligentes, con 5,8 millones de envíos y una cuota del 17,7%

Archivo - Recurso de Roborock Saros 20 - ROBOROCK - Archivo

MADRID, 16 Mar. (Portaltic/EP) -

Roborock se ha consolidado como la marca número uno a nivel mundial en el sector de los robots de limpieza inteligentes en 2025, convirtiéndose en el primer proveedor entre sus competidores y mantiendo su liderazgo en el número de unidades vendidas desde 2023, según un informe de IDC.

El análisis 'IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker 2025' contempla la dinámica del sector de los robots de limpieza a escala global, en la que destaca el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y la influencia de las marcas chinas que se expanden en el extranjero.

Dentro de este panorama, Roborock se ha convertido por primera vez en el proveedor número uno entre todos los competidores que ofertan una gama más amplia de dispositivos, incluidos robots aspiradores, robots cortacésped y otros tipos de robots domésticos. Según los datos de IDC, Roborock es la marca número uno en términos de envíos (5,8 millones en 2025) y en cuota de mercado (17,7 %).

Además, la compañía ha conseguido mantener el liderazgo en la clasificación de IDC de robots aspiradores desde el segundo semestre de 2023. Concretamente, ha alcanzado una cuota de mercado récord del 27% en la segunda mitad de 2025.

En esta línea, IDC ha destacado el aumento en la venta mundial de robots de limpieza para el hogar, que alcanzó los 32,72 millones de unidades en 2025, un 20,1% más que en 2024. Dentro de este crecimiento, los robots aspiradores se vendieron en 2025 un 17,1% más que el año anterior.

Por otra parte, Roborock ha logrado posicionarse en el primer puesto en mercados nacionales como Estados Unidos, Alemania y Corea del Sur, lo que refleja la expansión y el establecimiento de la marca a nivel global. Según IDC, el éxito de Roborock se basa en sus ventajas tecnológicas, su expansión internacional y una amplia cartera de productos.

PREPARADO PARA EL FUTURO

De cara al futuro a corto plazo, IDC prevé una fase de competencia marcada por la integración de funciones impulsadas por la inteligencia artificial en los dispositivos, aunque el rendimiento de limpieza seguirá siendo el factor diferencial para los consumidores.

En este ámbito, Roborock apuesta por su algoritmo, que está impulsado por módulos de limpieza robótica en tareas como el fregado y barrido, así como otras que requieran trabajar en vertical con el brazo robótico OmniGrip del Roborock Saros Z70, el único modelo con un algoritmo capaz de reconocer, mover y almacenar objetos pequeños según las ubicaciones preestablecidas por el usuario.

A este dispositivo se le suman los robots Saros 20 y Saros 20 Sonic, presentados en enero durante la feria tecnológica CES 2026 de Las Vegas (Estados Unidos), con su ingeniería ultradelgada y de alto rendimiento.

Asimismo, el Saros Rover es un ejemplo de la inversión continua de Roborock en nuevos algoritmos de IA que permiten a su robot limpiar escaleras, moverse por pendientes transversales de diversos grados y pasar a nuevos espacios que no cubre ningún otro robot aspirador.