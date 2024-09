Apple encarece el precio de recambio de batería de los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max hasta los 135 euros

MADRID, 16 Sep. (Portaltic/EP) -

Apple ha aumentado el precio de su servicio de reparación de baterías para los nuevos iPhone 16 Pro y 16 Pro Max, que costarán un 24 por ciento más que los modelos anteriores, llegando a alcanzar los 135 euros por reemplazo.

La tecnológica estadounidense presentó su nueva familia de 'smartphones' la semana pasada, compuesta por dos modelos estándar -iPhone 16 y 16 Plus- y otras dos versiones más avanzadas -iPhone 16 Pro y Pro Max-.

En este sentido, los modelos avanzados Pro y Pro Max se han lanzado con una batería que ofrece más potencia, haciendo del modelo iPhone 16 Pro Max el 'smartphone' con mayor autonomía de la compañía hasta la fecha. Esto se debe a que integran baterías de mayor tamaño que se han optimizado para "ofrecer un gran salto en autonomía".

Tras el lanzamiento de los nuevos dispositivos, Apple ha aumentado los precios del servicio de reparación de estos componentes, que costará un 24 por ciento más para los nuevos 'smartphones' iPhone 16 Pro y 16 Pro Max.

En concreto, al utilizar la herramienta de cálculo de presupuesto de Apple, reemplazar una batería de un iPhone 16 Pro tiene un precio de 135 euros, tal y como muestra la página de soporte de la tecnológica. Lo mismo ocurre para el iPhone 16 Pro Max, que cuenta con el mismo diseño de batería, aunque, en su caso, es de un tamaño mayor.

Así lo han compartido medios como MacRumors, que han identificado este cambio en la tarifa, en comparación con el precio que muestran los modelos anteriores, como es el caso de los iPhone 15 e, incluso, de los modelos estándar de la familia iPhone 16 (el modelo iPhone 16 estándar y 16 Plus).

En el caso de los 'smartphones' de generaciones anteriores, Apple ofrece una tarifa de 109 euros por recambio. Lo que equivale a una diferencia de 26 euros entre los modelos más avanzados de la marca y los modelos estándar o versiones más antiguas. Todo ello supone un aumento de un 24 por ciento en el precio de reparación.

Conviene recordar que, en caso de disponer del plan de suscripción AppleCare+, la tecnológica ofrece su servicio de recambio de batería de forma gratuita. Este servicio tiene un coste de 14,99 euros al mes en España para los iPhone 16 Pro y Pro Max. El precio es de 13,49 euros mensuales para los modelos 16 Plus, 15 Plus y 14 Plus, y de 11,49 euros al mes para los modelos 16, 15 y 14 estándar. Por su parte, para los iPhone SE de tercera generación, tiene un precio de 7,49 euros al mes.