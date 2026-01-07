AMD presenta las soluciones con las que pretende escalar la capacidad de computación hasta los yottaflops para la IA

Archivo - Recurso de logotipo de AMD en un chip - AMD - Archivo

MADRID, 7 Ene. (Portaltic/EP) -

AMD ha presentado los productos con los que pretende sacar el verdadero poder de la inteligencia artificial (IA), una tecnología que requiere escalar la capacidad de cómputación desde zettaflops a yottaflops, y que busca conseguirlo con la plataforma a escala de rack AMD Helios y los aceleradores AMD Instinct.

La inteligencia artificial ha sido la protagonista de la conferencia que la directora ejecutiva de AMD, Lisa Su, ha celebrado en CES 2026, en la que ha asegurado que "aunque el ritmo y la velocidad de la innovación de IA han sido increíbles a lo largo de en los últimos años, aún no has visto nada".

La compañía ha compartido las novedades con las que pretende llegar al verdadero poder de la IA, algo que harán de la mano de sus socios, y bajo la visión "AI Everywhere, for Everyone" ("IA en todas partes, para todo el mundo").

Para ello, AMD trabaja en la base de la computación que impulsa la IA, en una infraestructura que permita que la capacidad de computación global escale desde los zettaflops actuales hasta superar los 10 yottaflops en los próximos cinco años, gracias a un diseño de sistema modular y abierto a escala de rack.

Como ha explicado Su, un yottaflop es una unidad de velocidad de computación que equivale a un uno seguido de 24 ceros, siendo 10 yottaflops una capacidad de computación cien veces superior a la que se tenía en 2022.

Para habilitarlo, confía en la plataforma a escala de rack AMD Helios, diseñada para entrenar modelos de billones de parámetros, capaz de ofrecer hasta 3 exaflops de IA por rack y basada en aceleradores Instinct MI455X, CPU EPYC Venice, redes Pensando Vulcano y el ecosistema de 'software' ROCm.

Asimismo, ha ampliado la cartera de aceleradores AMD Instinct, incluyendo la introducción de la GPU AMD Instinct MI440X para despliegues de IA empresariales, y ha adelantado la próxima generación AMD Instinct Serie MI500, cuyo lanzamiento está previsto para 2027 y de la que se espera un aumento de rendimiento en IA de mil veces respecto a las GPU MI300X lanzadas en 2023.

EXPERIENCIAS DE IA PARA TODOS

Siguiendo con su visión, para el sector de la automoción y la industria, ha anunciado Ryzen AI Embedded, nuevos procesadores x86 con arquitectura Zen 5, disponibles en las series P100 y X100, que ofrecen alto rendimiento y computación de IA eficiente en sistemas integrados.

Asimismo, ha dado a conocer procesadores de las series Ryzen AI 400 y Ryzen AI Max+, con los que busca liderar la gama de ordenadores con IA nativa, una categoría de producto que pone en manos de los usuarios un asistente personal y un entrenador que aprende de ellos a través de las interacciones de cada día.