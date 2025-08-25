Elon Musk trabaja en Macrohard, una empresa enfocada en la IA para simular la actividad de compañías de 'software'

MADRID, 25 Ago. (Portaltic/EP) -

Elon Musk ha compartido que, de la mano de su compañía de Inteligencia Artificial (IA) xAI, está creando una nueva empresa de 'software' enfocada en la IA, a la que ha denominado Macrohard y que estará diseñada para simular o automatizar la actividad de empresas de 'software', como es el caso de Microsoft.

En concreto, el CEO de xAI ha explicado que, dado que las empresas de 'software' "no fabrican ningún hardware físico", debería ser posible "simularlas por completo con IA". Es decir, utilizar esta tecnología para analizar y tomar decisiones de la compañía, así como llevar a cabo sus labores o desarrollar sus servicios.

Esto es precisamente lo que quiere lograr el magnate con su nuevo proyecto de empresa de 'software' Macrohard, dedicada "exclusivamente a la IA" y creada de la mano de xAI, tal y como lo ha compartido en una publicación en la red social X.

Así, ha especificado que, aunque "es un nombre irónico", el proyecto "es muy real". Esto se debe a que, en la misma publicación, Musk se ha referido a simular la actividad de compañías de 'software' mencionando concretamente a Microsoft.

Join @xAI and help build a purely AI software company called Macrohard. It’s a tongue-in-cheek name, but the project is very real!



In principle, given that software companies like Microsoft do not themselves manufacture any physical hardware, it should be possible to simulate… — Elon Musk (@elonmusk) August 22, 2025

No obstante, se ha de tener en cuenta que Microsoft sí fabrica dispositivos de 'hardware', como es el caso de sus productos de ordenadores portátiles Surface o sus dispositivos 'gaming' de Xbox.