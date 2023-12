OpenAI ya permite archivar las conversaciones con ChatGPT

MADRID, 21 Dic. (Portaltic/EP) -

OpenAI ha actualizado las opciones disponibles para las conversaciones con su 'chattbot' ChatGPT, que ahora pueden archivarse para que dejen de estar visibles sin que sea necesario eliminarlas.

El archivo de conversaciones está actualmente disponible tanto en la versión web de ChatGPT como en la de móvil para iOS, y próximamente llegará a Android, como ha informado OpenAI a través de su perfil en X (antigua Twitter).

Esta novedad permite a los usuarios del 'chatbot' archivar sus conversaciones, es decir, retirarlas de la barra lateral sin tener que eliminarlas. Estas se almacenarán en un espacio al que puede accederse desde los ajustes.

La opción de archivar aparece al pinchar en el menú de acciones de una conversación concreta, junto a compartir, renombrar y eliminar.

