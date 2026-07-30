La UE planea incluir en agosto a ChatGPT y Roblox entre las plataformas en línea muy grandes (VLOP) de la DSA

Archivo - Las banderas de la Unión Europea ondean frente al edificio Berlaymont en Bruselas, sede de la Comisión Europea. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

MADRID, 30 Jul. (Portaltic/EP) -

La Unión Europea prevé clasificar a ChatGPT y Roblox como "Plataformas en línea muy grandes" (VLOP) a partir de agosto, conforme a la ley de Servicios Digitales (DSA), tras superar los 45 millones de usuarios mensuales.

La DSA de la Unión Europea recoge un conjunto de normas de obligado cumplimiento para las grandes empresas que ofrezcan servicios digitales. Con ella se busca garantizar la protección de los derechos de los usuarios de los países miembros, así como favorecer la innovación, el crecimiento y la competitividad de estas plataformas en el mercado único.

La categoría de gran empresa o VLOP, según la normativa de la Unión Europea, se otorga a cualquier servicio o buscador que supere los 45 millones de usuarios mensuales en el bloque comunitario, algo que ya ha ocurrido en el caso de ChatGPT y Roblox.

En este marco, según ha trasladado una fuente cercana a las compañías en declaraciones a Bloomberg, tanto ChatGPT de OpenAI como la compañía de videojuegos Roblox Corp. entrarán a formar parte de las VLOP en agosto, al igual que sucedió anteriormente con otras plataformas como Google Maps, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, WhatsApp, X y YouTube, entre otras.

Si bien la DSA exige a todas las redes sociales y motores de búsqueda medidas drásticas contra el contenido ilegal y nocivo en sus plataformas, las denominadas como VLOP deben además presentar informes de transparencia, detallar sus planes de mitigación de riesgos y pagar una cuota anual a la Comisión Europea.

Es decir, que en los cuatro meses posteriores a su designación han de ser parte activa no solo al identificar riesgos en sus servicios relacionados con contenido ilegal, los procesos electorales o la libertad de expresión, entre otros, sino también al establecer un punto de contacto con autoridades y usuarios, desplegar términos y condiciones fáciles de usar y ser transparentes en su publicidad, sistemas de recomendación y decisiones de moderación de contenido.

Igualmente, han de someterse a auditorías anuales para garantizar que han adoptado las medidas recomendadas por los auditores, compartir sus datos con la Comisión Europea y permitir el acceso a estos a investigadores acreditados.

Asimismo, aquellas que incumplan la DSA se arriesgan a recibir multas de hasta el 6 por ciento de sus ventas globales. De hecho, entre los más de una docena de casos que se han abierto, el más destacado de una VLOP sancionada fue el de X (antes Twitter) con una multa que alcanzó la cifra de 120 millones de euros y que la Comisión impuso el 5 de diciembre del año pasado.

Cabe destacar igualmente que la DSA tiene como uno de sus objetivos principales que las tecnológicas protejan a los menores en sus plataformas. No obstante, la propia Roblox, que ha sido objeto de críticas por la falta de controles de seguridad para la protección de los niños, recientemente integró medidas que controlan los espacios donde los usuarios pueden contactar con otros y qué tipos de juegos pueden disfrutar.

Por el momento, ni el portavoz de la Comisión Europea ni OpenAI o Roblox se han pronunciado al respecto.