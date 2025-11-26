Copilot abandonará WhatsApp el 15 de enero, fecha en la que dejarán de estar disponibles los 'chatbots' en la red social

Copilot en WhatsApp. - MICROSOFT

MADRID, 26 Nov. (Portaltic/EP) -

Microsoft ha anunciado que su asistente de inteligencia artificial (IA) Copilot dejará de estar disponible en WhatsApp a partir del 15 de enero del próximo año 2026, debido a las recientes actualizaciones de las políticas de la plataforma de mensajería instantánea, que eliminarán los 'chatbots' de terceros.

La tecnológica llevó su asistente Copilot a la red social de mensajería propiedad de Meta en octubre del pasado año, de cara a ofrecer a los usuarios una opción extra -además del 'chatbot' Meta AI-, para interactuar con la IA en un formato conversacional con opciones para solucionar sus consultas y generar imágenes.

Desde entonces, Microsoft ha detallado que Copilot en WhatsApp ha ayudado a "millones de personas" en un entorno cotidiano y familiar, sin embargo, ahora dejará de estar disponible en la plataforma a partir del 15 enero de 2026.

El cese de Copilot en WhatsApp se debe, principalmente, a los recientes cambios en las políticas de la red social de Meta, que detallan que, a partir de la fecha mencionada, eliminarán todos los 'chatbots' impulsados por Modelos de Lenguaje Grandes (LLM)de terceros, como ha explicado Microsoft en un comunicado.

Concretamente, WhatsApp detalla que los proveedores y desarrolladores de tecnologías de IA o aprendizaje automático, incluidos los LLM, plataformas de IA generativa o asistentes de IA de propósito general, entre otros, tendrán "estrictamente prohibido" acceder o utilizar WhatsApp Business.

Como resultado, los 'chatbots' de terceros no se podrán utilizar en WhatsApp a partir del próximo año, incluido ChatGPT de OpenAI, que ya anunció su cese en la plataforma, y solo estará disponible el asistente Meta AI.

En este sentido, Microsoft ha detallado que está trabajando para garantizar una transición fluida para los usuarios, de manera que puedan seguir accediendo al 'chatbot' Copilot desde sus dispositivos móviles, la web y PC de forma accesible.

Así, una vez Copilot deje de ser accesible en WhatsApp, los usuarios deberán recurrir a la aplicación móvil de Copilot para continuar chateando de forma gratuita con el asistente desde su 'smartphone' iOS o Android. Igualmente, Copilot seguirá estando disponible desde la web oficial y desde la experiencia Copilot en Windows para PC, como ha recordado la tecnológica.

Finalmente, Microsoft ha detallado que, para aquellos que deseen conservar un registro de sus conversaciones con Copilot en WhatsApp, deberán exportar su historial de chat en la aplicación de mensajería instantánea antes del 15 de enero.