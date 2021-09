Twitter modificará el 'timeline' para evitar que los 'tuits' a medio leer desaparezcan

MADRID, 23 Sep. (Portaltic/EP) -

Twitter ha anunciado que introducirá cambios en el sistema de refresco de la cronología ('timeline') para corregir el problema que hace desaparecer los 'tuits' a medio leer por el usuario, una situación que reconoce que puede ser "frustrante".

La linea de tiempo de Twitter se autorrefresca, es decir, se actualiza automáticamente a medida que la gente publica nuevos 'tuits' y responde en ellos. Esto provoca que cuando un usuario está leyendo un 'tuit', si coincide con el momento de refresco, lo pierda de vista.

Twitter ha anunciado que está trabajando en la forma de cambiar esta situación, que reconoce como una "experiencia frustrante". "En los próximos dos meses distribuiremos actualizaciones para la forma en que te mostramos los 'tuits' para que no desaparezcan", ha indicado la plataforma desde su página de soporte.

Este efecto de 'tuits' que desaparecen en mitad de su lectura ocurre, como explica la compañía, porque los 'tuits' avanzan en la cronología a medida que se añaden nuevas respuestas a la conversación en curso.

Let's talk about Tweets disappearing from view mid-read when the timeline seems to auto-refresh. We know it's a frustrating experience, so we're working on changing it.Over the next two months, we'll be rolling out updates to the way we show you Tweets so they don't disappear.