Bandai Namco anuncia una nueva entrega My Hero Academia: All's Justice en su evento Summer Showcase 2025

MADRID, 3 Jul. (Portaltic/EP) -

Bandai Namco ha anunciado My Hero Academia: All's Justice, una nueva entrega de su saga de videojuegos de lucha de acción que se centrará en la batalla final entre héroes y villanos de la historia original y que contará con múltiples personajes principales como Deku, entre otras novedades.

En el marco de su evento de presentación Bandai Namco Summer Showcase 2025 celebrado este miércoles, la desarrolladora de videojuegos ha dado a conocer las últimas novedades que llegarán para los jugadores durante este año y las que se lanzarán próximamente, tanto para consolas como para PC.

En este sentido, la presentación ha arrancado con el anuncio de su nueva entrega My Hero Academia: All's Justice, un nuevo título de lucha en arena 3D en el que aparecerán prácticamente todos personajes de la franquicia My Hero Academia en su versión más actual, incluido Deku, con un sistema de combate depurado.

Todo ello, se enmarcará en el arco final de la historia de My Hero Academia, con el foco puesto sobre la batalla final entre héroes y villanos. Así, los jugadores deberán participar en combates en los que podrán formar equipo con hasta tres personajes y encadenar ataques entre sí.

También podrán utilizar un nuevo modo de Auge, que les permitirá liberar al completo el potencial del personaje aumentando su poder. Aunque no se ha compartido una fecha concreta de lanzamiento, esta nueva entrega estará disponible para consolas PlayStation 5 y Xbox Series X y S, así como para PC.

Siguiendo esta línea, el evento también ha confirmado el estreno de Code Vein II, que está previsto para el próximo año 2026 y llegará a consolas PS5, Xbox Series X y S y PC. En este sentido, Bandai Namco ha aprovechado para presentar más de cerca la historia de este título de acción de tipo 'soulslike' y a sus personajes principales: un cazador de los Revenant y una joven llamada Lou, que tiene la capacidad de manipular el tiempo.

Así, esta secuela de Code Vein contará con mecánicas de saltos en el tiempo enmarcadas en un mundo postapocalíptico y batallas contra poderosos enemigos para "descubrir una historia que trasciende el tiempo", según la compañía.

Otro de los títulos que ha subrayado la compañía ha sido The Blood of the Dawnwalker, desarrollado por el estudio Rebel Wolves y con la participación del director de The Witcher 3, que ha contado con un nuevo trailer sobre la aventura de vampiros protagonizada por Coen, que estará disponible en 2026.

Por otra parte, la desarrolladora ha anunciado que el videojuego recopilatorio de ritmo y acción Patapon 1+2 Replay, saldrá a la venta próximo viernes 11 de julio para consolas PS 5 y Nintendo Switch 2, así como para PC. En esta misma fecha los jugadores también podrán obtener el guerrero Fahkumram en el videojuego de lucha Tekken 8.

Igualmente, el 18 de julio será el turno del lanzamiento de Shadow Labyrinth, el denominado como Pac-Man oscuro de plataformas de acción en 2D, y por su parte, Towa and the Guardians of the secret Tree, el título de tipo 'roguelite' también se lanzará para PS5, Xbox y PC, el próximo 19 de septiembre.

El evento también ha contado con un nuevo trailer de Little Nightmares 3, en el que se ha mostrado la cooperación entre los dos nuevos protagonistas de la saga llamados Low y Alone, que deberán vencer terroríficos enemigos en un mundo de pesadillas.

Asimismo, se han mostrado imágenes de 'gameplay' de Everybody's Golf Hot Shots, el título de tipo arcade que estará disponible el próximo 5 de septiembre. Además de todo ello, se ha mostrado un nuevo trailer de Super Robot Wars Y, el título de lucha con robots gigantes que llegará el 28 de agosto para PS5, Nintendo Switch y PC.

Finalmente, el evento ha cerrado con Digimon Story: Time Stranger, que ha ofrecido un vistazo más de cerca al título de RPG, que cuenta con más de 450 Digimon y está basado en un "misterio que engloba el mundo humano y el mundo digital". Este videojuego estará disponible el 3 de octubre.