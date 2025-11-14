Los juegos llegan a la TV con Netflix y sus Party Games, que ya están disponibles para jugar con amigos desde el móvil

MADRID, 14 Nov. (Portaltic/EP) -

Netflix ha lanzado oficialmente su nueva experiencia de juegos en la televisión, una opción con la que los usuarios podrán cambiar el tablero por la pantalla del salón para jugar a distintos títulos de forma grupal con amigos y familia, incluidos en la colección Party Games y utilizando su 'smartphone' como mando, además de anunciar nuevos juegos móviles.

La compañía anunció sus planes para avanzar en el sector de los videojuegos en enero de este año, cuando dio a conocer su nueva experiencia de títulos cooperativos desde el televisor pensados como "un sucesor de la noche familiar de juegos de mesa".

Desde entonces, ha ido avanzando su catálogo de videojuegos con títulos como LEGO Party! y Pictionary: Game Night. Ahora, Netflix ha puesto a disposición de los usuarios oficialmente su experiencia Night Party Games, para jugar con amigos de forma sencilla y accesible desde el televisor.

Concretamente, Netflix ha detallado que, desde este viernes, los usuarios ya pueden jugar directamente en su televisión utilizando su 'smartphone' como mando, sin necesidad de configurar nada más. "Tan fácil como ver tus series favoritas", ha explicado el presidente de Juegos en Netflix, Alain Tascan, en un comunicado.

De la misma forma, ha compartido que tanto las series como los juegos están disponibles "sin salir" de la plataforma y que, para los usuarios que disfrutan jugando en cualquier lugar, también están implementando más juegos para el móvil "con el toque especial de Netflix".

La plataforma de contenido en 'streaming' ve esta nueva opción como un plan pensado para juntarse con amigos y familia en el hogar, y jugar a juegos clásicos de forma conjunta desde la pantalla. En este sentido ya está disponible la colección Party Games, la versión digital de conocidos juegos de mesa.

Esta colección incluye juegos como Boggle Party, en el que hasta ocho jugadores deberán competir por encontrar palabras; Party Crashers, el juego de deducción y "travesuras sociales" en el que se deberá descubrir al impostor; el juego de dibujos Pictionary; el clásico Tetris Time Warp; y el LEGO Party, en el que se deberá competir para acumular ladrillos.

De la misma forma, el juego La fiesta del difunto: Un juego de Puñales por la espalda, llegará a la televisión a través de Netflix próximamente. En él, los jugadores deberán resolver un asesinato de la mano del detective Benoit Blanc.

Así, para unirse al juego, bastará con escanear el código QR que aparecerá en pantalla en cada juego desde el 'smartphone', que se convertirá en un mando automáticamente.

RED DEAD REDEMPTION LLEGA AL 'SMARTPHONE'

Además de los juegos con amigos, Netflix también ha anunciado novedades para aquellos que prefieran una experiencia a solas, en cualquier lugar, desde su 'smartphone'.

En este sentido, ha anunciado que el conocido título de Rockstar Games, Red Dead Redemption, llegará próximamente a los dispositivos móviles por primera vez, con lo que estará disponible desde su plataforma con la expansión de la historia Undead Nightmare, para vivir aventuras tipo 'western' infestadas de zombies.

Concretamente, los jugadores se pondrán en la piel del protagonista John Marston, un pistolero cuya familia ha sido secuestrada por los Pinkerton y, para recuperarla, tiene que dar caza a los miembros que quedan de su antigua banda.

Continuando con los juegos móviles, Netflix también ha anunciado su nueva aplicación Puzzled, que incluye ocho desafíos diarios diferentes para poner a prueba las habilidades de los usuarios, con clásicos como el Sudoku.

Estos puzzles estarán inspirados en las series favoritas de los usuarios en la plataforma, por lo que incluirán la participación de personajes y temáticas de series como Stranger Things, Squid Game, KPop Demon Hunters y Emily in Paris.

También llegarán próximamente otros títulos móviles como WWE 2K25: Edición Netflix, un juego de lucha libre desarrollado a nivel de juego de consola al que la compañía se refiere como "la experiencia móvil más extrema". Concretamente, los usuarios podrán ascender en la clasificación del Universo WWE como una de las más de 40 superestrellas, entre las que se incluyen Roman Reigns, Trish Stratus, Undertaker y Rhea Ripley.

PAW Patrol Academy también será uno de los próximos lanzamientos, una colección de minijuegos educativos pensados para niños que se centran en aspectos como la ortografía y el vocabulario.

Además de todo ello, la compañía también ha compartido algunos títulos que ya están disponibles. Es el caso del Mundo LEGO Duplo, Barbie crea y colorea y Toca Boca Hair Salon 4.

Finalmente, aunque solo estará disponible en Estados Unidos, Netflix también lanzará Best Guess Live, un concurso diario en el que los usuarios compiten en tiempo real contra el resto de jugadores para responder de forma correcta y "llevarse parte de los miles de dólares que hay en juego".