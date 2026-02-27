Pokémon Viento y Pokémon Oleaje darán la bienvenida a la décima generación de pokémon en 2027

Pokémon Viento y Pokémon Oleaje - NINTENDO

MADRID, 27 Feb. (Portaltic/EP) -

The Pokémon Company ha anunciado la décima generación de criaturas que llegará con los títulos Pokémon Viento y Pokémon Oleaje en exclusiva a Nintendo Switch 2 en 2027.

Un nuevo evento 'Pokémon Presents' ha desvelado este viernes los nuevos videojuegos de la franquicia, desarrollados por Game Freak: Pokémon Viento y Pokémon Oleaje, que llevarán a los jugadores a un nuevo mapa en el que el mar tendrá un gran protagonismo.

Con estos juegos llega también la décima generación de pokémon, que tiene a Browt (hoja), Pombon (fuego) y Gecqua (agua) como los tres pokémon iniciales. Además, se conocerá a una pareja de pikachus con vestimenta muy playera.

Los dos juegos, Pokémon Viento y Pokémon Oleaje, llegarán en exclusiva y de forma simultánea a Nintendo Switch 2 en 2027.