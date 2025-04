Probamos Nintendo Switch 2, la consola que busca llevar más allá la experiencia de juego individual o con amigos

PARÍS (FRANCIA), 4 Abr. (EDIZIONES/Portaltic) -

Nintendo presentó la Nintendo Swtich 2 el pasado miércoles, una nueva versión del modelo híbrido entre consola de sobremesa y portátil que ha sido rediseñada desde cero escuchando a los jugadores, y que llegará el 5 de junio con mejoras en el rendimiento y novedades en las funcionalidades de juego, con las que la compañía busca llevar más allá la experiencia tanto de forma individual como con amigos.

La compañía tecnológica ha reunido a la prensa europea especializada en el Grand Palais de París (Francia), donde ha desplegado el potencial de la sucesora de la Nintendo Switch, consola que ha cosechado grandes éxitos desde su lanzamiento en 2017, alcanzando más de 150 millones de unidades vendidas a nivel global y acercándose a ser la consola más vendida superando a la PlayStation 2.

En Europa Press hemos tenido la oportinidad de probar Nintendo Switch 2, que nos ha generado buenas impresiones a nivel general. Empezando por el diseño, a primera vista destaca la pantalla por su tamaño ampliado, que ahora alcanza las 7,9 pulgadas y que, con esta variación, ofrece una experiencia de juego más inmersiva (frente a las 6,2 pulgadas de la versión anterior).

Siguiendo esta línea, aunque se nota el tamaño más grande de la consola en general, mantiene el grosor de 13,9mm de la versión anterior, y resulta ligera en mano, con lo que permite jugar de forma cómoda en cualquier lugar.

Otro factor a resaltar son los mandos, que pasan a denominarse Joy-Con 2 y que también cuentan con un tamaño mayor, lo que resulta en una mayor facilidad a la hora de manejar los juegos. En parte esto se debe a que integran botones más amplios, incluso los botones 'SL' y 'SR', que se utilizan cuando se juega con un Joy-Con 2 en formato horizontal y que son más grandes para un mejor acceso.

Estos nuevos mandos ahora se acoplan a la consola mediante un sistema magnético. Se trata de otra de las novedades más llamativas de la Nintendo Switch 2 y, según hemos podido comprobar, es un método mucho más sencillo que el anterior, en el que el mando se encajaba mediante un sistema de raíles.

Para desacoplar los Joy-Con 2, basta con pulsar un botón en la parte trasera y tirar de ellos hacia fuera. De igual manera, para integrarlos de nuevo con la consola, simplemente se deben acercar a las ranuras y el sistema magnético los deja fijados automáticamente.

Por lo demás, el aspecto es similar al de la Nintendo Switch original aunque tiene menos colorido, ya que prima el color negro, excepto alrededor de los 'joystick' y en los laterales de unión con la consola, donde se deja ver el característico azul para el mando izquierdo y el rojo para el derecho.

MEJORA LA CALIDAD DE VISUALIZACIÓN

Durante el evento, la compañía ha contado con una amplia variedad de videojuegos para mostrar las capacidades de Nintendo Switch 2, incluido el nuevo Mario Kart World, que se estrena el mismo día de lanzamiento que la consola, y el Donkey Kong Bananza (17 de julio), a través de los que se ha podido ver una mejora en la calidad de visualización, con un salto gráfico evidente tanto en el modo de juego en la consola portátil como en la experiencia de TV.

Estas mejoras son, en parte, gracias a la nueva pantalla que integra la Nintendo Switch 2, que ofrece imágenes en alta definición con un panel LCD que funciona a 1080p. A esto se le suma que permite una frecuencia de 120fps y dispone de compatibilidad con HDR. Este conjunto de especificaciones hace que el juego se visualice con una alta calidad en todo momento, con imágenes fluidas, colores vivos y con contrastes entre imágenes claras y oscuras.

Igualmente, llevado a la pantalla de la televisión, la experiencia sigue manteniendo esta alta calidad gracias a la capacidad de la base de transmitir contenido con resolución de hasta 4K en juegos compatibles, así como imágenes HDR.

NUEVAS FUNCIONES DE JUEGO

Nintendo también ha dejado ver las nuevas funciones de juego que ofrece la Switch 2, con las que pretende llevar más allá el juego con amigos. Entre ellas, se encuentra el modo de ratón para los Joy-Con 2, que permite usar estos mandos deslizando la parte de unión con la consola en una superficie plana, al estilo de un ratón de ordenador.

Esta función se ha mostrado en juegos como el Drag x Drive, el Metroid Prime 4: Beyond y el Super Mario Party Jamboree. Por ejemplo, en el caso de este último, los jugadores pueden competir con otros amigos a nuevos minijuegos incluidos en la edición para Nintendo Switch 2, en los que el modo ratón desbloquea divertidas experiencias.

Además, también se permiten nuevas posibilidades para jugar con amigos y familia, ya sea desde una misma habitación o en línea, con el complemento de la cámara para Nintendo Switch 2, que permite captar la imagen del jugador para incluirla directamente en la experiencia de juego. Con ello, la cara y el cuerpo del usuario aparecerá para soportar una torre de tartas en la cabeza o para pelear contra los adversarios en una lucha de ruido.

Igualmente, en cuanto al próximo Metroid, el modo ratón también juega un papel importante, sobre todo, al ser un juego en primera persona, ya que ayuda a la hora de disparar permitiendo apuntar con un alto nivel de precisión. Asimismo, basta con colocar el Joy-Con 2 en modo ratón para que los controles cambien automáticamente del formato normal a este nuevo sistema.

Cabe destacar que este nuevo Metroid también pone sobre la mesa las capacidades de rendimiento de la consola, con un juego de disparos y acción que promete grandes aventuras.

ARRANCA MARIO KART WORLD

Así, durante el evento, Nintendo ha contado con los juegos de la Switch original que serán mejorados para la nueva Nintendo Switch 2, como The Legend of Zelda: Breath of the Wild y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Hogwart's Legacy o Kirvy y la Tierra Olvidada, que se podrán adquirir mediante una versión ampliada de pago y en los que se aprecian mejoras gráficas.

Pero el título que ha copado la atención de los presentes en París han sido Mario Kart World que, además de su amplio abanico de posibilidades para jugar con Mario, Luigi, Peach y Yoshi, integra nuevos modos como el de supervivencia, con el que se celebra una carrera detrás de otra y los 24 jugadores compiten por no ser eliminados en caso de que no lleguen a la meta.

Siguiendo esta línea, también incluye nuevos objetos para perjudicar a los otros pilotos, además de características como que la climatología influye en la carrera y que los jugadores se podrán salir del circuito para conducir libremente.

Donkey Kong Bananza ha sido otro de los platos fuertes, con el conocido gorila como protagonista y mecánicas en las que los puñetazos son la principal herramienta para superar los niveles y derrotar a los enemigos. Todo ello con una estética divertida que cambia el funcionamiento de los tipo plataformas.

PRECIO

Con todo ello, parece la Nintendo Switch 2 deja atrás la capacidad de juego ajustada de la Nintendo Switch, para dar paso a un 'hardware' que, aunque en diseño parezca muy similar, denota un avance en potencia y la pone a la altura de las grandes consolas.

Estas mejoras también se reflejan en juegos aún en desarrollo como el nuevo título de FrontSoftware The DuskBloods, que llegará en exclusiva para Nintendo Switch 2 en 2026, y que pondrá a prueba estas capacidades.

No obstante, se ha de tener en cuenta que este nuevo 'hardware' estará disponible por 469,99 euros, un precio que supera el de la versión anterior y que se desmarca de los precios más accesibles de la compañía, en comparación con el mercado de las consolas. De igual forma aumentan de precio los videojuegos, comenzando por el Mario Kart World que costará 90 euros en su versión física.