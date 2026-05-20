Samsung presenta el primer monitor gaming con resolución 6K

Monitor gaming Odyssey G8 G80HS con resolución 6K - SAMSUNG

MADRID, 20 May. (Portaltic/EP) -

La línea de monitores para videojuegos de Samsung se ha actualizado con tres nuevos Odyssey G8, uno de ellos el primero con resolución 6K, con el que busca establecer "un nuevo estándar para el gaming de alto rendimiento".

La compañía tecnológica ha presentado tres nuevos monitores de la línea Odyssey G8 de alto rendimiento y el modelo Odyssey G7 con pantalla OLED, que lleva a un público más amplio esta tecnología de pantalla.

Odyssey G8 incorpora el primer monitor 'gaming' con resolución 6K de la industria, según ha destacado Samsung. Se trata del modelo G80HS, de 32 pulgadas, que ofrece una tasa de refresco de 165Hz y un modo dual que permite alcanzar los 330Hz con resolución 3K.

Con este monitor, Samsung mejora la inmersión en los videojuegos, al tiempo que establece "un nuevo estándar para el gaming de alto rendimiento", como se recoge en un comunicado.

La línea se completa con el modelo Odyssey G8 (G80HF) de 27 pulgadas, que permite jugar a 5K y 180Hz y alcanza los 360Hz en QHD. Por su parte, Odyssey OLED G8 G80SH, de 27 y 32 pulgadas, ofrece un panel OLED 4K a 240Hz.

Con la serie Odyssey G7, Samsung extiende la pantalla OLED a más jugadores con el modelo G73SH. En concreto, ofrece una resolución 4K y una tasa de refresco de 165Hz en un panel de 32 pulgadas, aunque con el modo dual puede alcanzar 330Hz en FHD.

Por otra parte, Samsung también ha presentado el monitor profesional ViewFinity S8, que combina resolución y diseño ergonómico. En este caso, el modelo S85TH, de 40 pulgadas, emplea una pantalla curva curva WUHD con tasa de refresco de 144Hz e integra un puerto Thunderbolt 5.