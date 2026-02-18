Xiaomi presenta una experiencia inmersiva para disfrutar del coche Xiaomi SU7 Ultra en Gran Turismo 7

Experiencia inmersiva del Xiaomi SU7 Ultra en Gran Turismo 7 . - EUROPA PRESS.

MADRID, 18 Feb. (Portaltic/EP) -

Xiaomi ha organizado una experiencia inmersiva para probar la conducción del Xiaomi SU7 Ultra dentro del videojuego Gran Turismo 7, que estará disponible en sus instalaciones ubicadas en el centro comercial Caleido de Madrid desde el próximo 23 de febrero hasta el 20 de marzo.

El Xiaomi SU7 Ultra está disponible dentro del título de carreras Gran Turismo 7 desde el pasado 29 de enero. De esta forma, los jugadores pueden conducir virtualmente el coche eléctrico de la compañía china, capaz de alcanzar los 350 kilómetros por hora.

Para conocer de primera mano estas capacidades de conducción, la empresa ha preparado una experiencia inmersiva que cuenta con cuatro simuladores en los que los visitantes pueden probar de forma gratuita y realista el Xiaomi SU7 Ultra. Además, cada día se registrarán los mejores tiempos por vuelta, realizando una serie de competiciones diarias.

El evento de presentación, celebrado este miércoles en un encuentro con la prensa, ha contado con la presencia del campeón del mundo de Gran Turismo en 2023 y 2025, el granadino José Serrano, que ha destacado la velocidad del automóvil de Xiaomi dentro del juego, con cierta comodidad en las curvas por su potencia. No obstante, ha advertido que también requiere cierta habilidad para controlar la frenada. "Se lo recomendaría a jugadores familiarizados con Gran Turismo", ha señalado.

En esta línea, desde PlayStation también han indicado que el coche requiere un frenado mayor en comparación con otros modelos del juego. Por otra parte, a diferencia de otros vehículos, el Xiaomi SU7 Ultra no genera tanto ruido al ser eléctrico, lo que puede hacer que los jugadores se confíen con la velocidad a la que están compitiendo.

La experiencia estará disponible desde el próximo 23 de febrero hasta el 20 de marzo en la planta baja del Showroom de Xiaomi ubicado en el Centro Comercial Caleido de Madrid.