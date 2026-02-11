Los 27 abordan cómo brindar más apoyo militar a Ucrania y la nueva estrategia de seguridad de la UE

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en la reunión con sus homólogos - DEFENSA

La ministra Margarita Robles propone que haya presencia marítima europea en el Báltico

MADRID/BRUSELAS, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Defensa de la UE han mantenido este miércoles una reunión en Bruselas en la que han abordado de qué manera aumentar el apoyo militar y financiero a Ucrania, y cuáles son las perspectivas de seguridad del bloque comunitario para 2026, con el debate de la nuestra estrategia europea de seguridad de fondo.

El encuentro, convocado por la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha contado también con la presencia del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y del nuevo ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, quien ha expuesto las necesidades militares más urgentes para su país.

Todo ello en la víspera de la reunión de ministros de defensa de la OTAN que se celebra este jueves también en la capital belga, y donde los aliados pasarán examen de cómo están trabajando para garantizar la seguridad común, del envío por parte de la Alianza Atlántica a Ucrania de armamento, o de la nueva misión 'Centinela del Ártico' lanzada tras la crisis abierta en Groenlandia.

La jefa de la diplomacia europea destacó en declaraciones a los medios antes del encuentro que "es muy importante" que las prioridades urgentes de Kiev "sean tendidas", y que también se le dé flexibilidad en el uso del préstamo de 90.000 millones de euros ratificado este mismo miércoles por el Parlamento Europeo para cubrir las necesidades financieras de Ucrania.

También detalló que los ministros de los Veintisiete abordarían "qué más se puede hacer para ayudar" a Ucrania, y puso como ejemplo la contribución que podría hacer la UE a las garantías de seguridad que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reclama de cara a la negociación de una paz con Rusia.

"Vamos a debatir el entrenamiento de soldados ucranianos también en territorio de Ucrania, ya que hemos identificado dos centros de entrenamiento que podrían utilizarse para ese fin", ha indicado, añadiendo acto seguido la importancia de encontrar "capital privado" de empresas para financiar la industria militar de Kiev y para la producción de bienes de doble uso que más tarde produzcan beneficios a la población civil.

ROBLES PROPONE PRESENCIA EUROPEA EN EL BÁLTICO

En el encuentro, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado la necesidad de mantener los esfuerzos para ayudar a Ucrania, resaltando la necesidad de ofrecer garantías de seguridad para el país en caso de alto el fuego o acuerdo de paz, según ha informado el Ministerio.

Asimismo, la ministra ha aprovechado para proponer una iniciativa marítima en el Báltico que una los esfuerzos de las fuerzas navales de todos los Estados miembro que quieran sumarse, con el fin de reforzar la unidad de acción de la UE desplegando presencia marítima comunitaria en la región.

Según un comunicado de Defensa, Robles ha enfatizado con sus homólogos en la necesidad de reforzar no sólo las capacidades militares identificadas, sino también otras áreas estratégicas de doble uso, así como de seguir avanzando "hacia una Europa más unida, solidaria y autosuficiente".