Activados dos cazas españoles en Rumanía ante una alerta de drones rusos en el espacio aéreo de Ucrania

Un caza español F-18 despega en la Base Mihail Kogalniceanu (Rumanía). - ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA (EMAD)

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos cazas F-18 españoles desplegados en la Base Mihail Kogalniceanu (Rumanía), en el marco de la misión de Policía Aérea de la OTAN, realizaron anoche un vuelo de reconocimiento y monitorización ante la detección de dos drones que volaban en el espacio aéreo de Ucrania pero cerca de la frontera fluvial con Rumanía.

Según ha informado el Ministerio de Defensa rumano en un comunicado, el sistema de vigilancia por radar de este departamento detectó a los "dos objetivos aéreos en movimiento" en el espacio aéreo ucraniano, cerca de la frontera fluvial con Rumanía que marca el río Danubio.

El Centro Nacional de Mando Militar notificó a la Inspección General de Situaciones de Emergencia de Rumanía para que alertara a la población del norte y este del condado de Tulcea. Finalmente, las autoridades rumanas mandaron un ES-Alert a los ciudadanos a las 02.20 horas (hora local).

No se detectaron intrusiones en el espacio aéreo rumano y la alerta aérea cesó a las 03.14 horas (hora local).

España colabora en la misión de la OTAN en Rumanía con alrededor de 200 efectivos, siete cazas F18, un radar y tres helicópteros NH90. La presencia de drones rusos en el espacio aéreo aliado se ha incrementado significativamente y, de hecho, las Fuerzas Armadas españolas han registrado una veintena de alertas desde agosto en la misión en Rumanía. Dos cazas españoles derribaron uno de estos dispositivos que había penetrado en el espacio aéreo rumano el 16 de agosto.