Avio se alía con RTX y Lockheed Martin para construir una nueva fábrica de motores para misiles en EE.UU.

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La firma italiana especializada en propulsión espacial Avio ha cerrado dos preacuerdos con Raytheon y Lockheed Martin --las dos compañías de defensa más importantes de mundo-- para construir una nueva fábrica de motores para misiles de combustible sólido en Estados Unidos.

De este modo, las dos empresas estadounidenses tendrán acceso preferente a una parte de la capacidad de producción de la nueva fábrica para satisfacer su demanda futura.

"La nueva planta de Avio será fundamental para satisfacer la creciente demanda de sistemas de misiles balísticos avanzados y contribuirá al éxito continuo de ambas compañías en el suministro de productos de defensa de alta calidad", ha señalado Avio en un comunicado.

La compañía transalpina también ha recalcado que las nuevas instalaciones productivas servirán para fortalecer la base industrial del sector de la propulsión de cohetes en Estados Unidos y para posicionar a la empresa en la cadena de suministro de defensa en el país.