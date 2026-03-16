¿Cuánto cuestan los drones Shahed 136 que utiliza Irán? Un experto cree que solo 3.500 euros

Dron Shahed-136 iraní - WIKIMEDIA COMMONS/ CC BY 4.0

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los drones Shahed 136 se han convertido en una de las armas más temidas del arsenal con el que Irán ha respondido a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero --en la que murió el líder supremo, Alí Jamenei-- por su capacidad para superar las defensas antiaéreas de los países de la región, alcanzando tanto intereses estadounidenses como otros objetivos en los países del Golfo Pérsico.

Una de las cuestiones sobre la que más se ha puesto el acento ha sido la disparidad que hay entre su coste y el de los interceptores que se están empleando para evitar que alcancen sus objetivos. Así, hasta ahora se ha venido estimando que la producción de estos drones kamikazes iraníes estaría en torno a entre 20.000 y 50.000 dólares, mientras que los misiles de crucero Tomahawk cuestan unos 2 millones de dólares y los Patriot unos 4 millones.

Sin embargo, esta estimación podría ser muy superior al coste real de estos aparatos fabricados con fibra de vidrio y una envergadura de 2,5 metros, que pueden volar a 185 kilómetros por hora transportando una ojiva de 40 kilos y recorrer una distancia de hasta 2.000 kilómetros.

Eso es al menos lo que sostiene Esfandyar Batmanghelidj, fundador de Bourse & Bazaar, un 'think-tank' centrado en diplomacia económica y desarrollo en Oriente Próximo y en particular en Irán, y profesor adjunto en la Escuela Johns Hopkins de Estudios Internacionales Avanzados en Bolonia, donde imparte un curso sobre "Sanciones y sus efectos".

En un artículo publicado en 'Phenomenal World', y recogido por Europa Press, explica que esta estimación no tiene una base científica y apunta al análisis realizado por el 'think-tank' CSIS, que optó por situar el coste en los 35.000 dólares, entre los 20.000 de la estimación más baja que circulaba y los 50.000 de la más alta.

COMPARACIÓN CON EL DRON DE EEUU

Esta estimación, además, se sustentaba principalmente en el coste estimado del dron Geran 2, la variante rusa del Shahed 126 que fabrica Moscú, por lo que este experto pidió ayuda a un académico en Teherán conocedor de la industria de defensa para intentar aproximarse al coste real, ya que a su juicio que cada dron costara 35.000 dólares sería un "gran fracaso" para la industria de la defensa iraní.

Entre otras cosas, explica, por que Estados Unidos también ha anunciado recientemente la producción de LUCAS, su propia versión del Shahed 136, el 'Low-cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS), cuyo coste de producción sería de 35.000 dólares.

Para Batmanghelidj, "producir un dron kamizake en Irán no puede tener el mismo coste que producir un dron similar con una mano de obra más cara, materiales más avanzados y tecnología más avanzada" como la que hay en Estados Unidos.

La cifra que le trasladó el citado académico, después de sondear, es que la producción de un Shahed 136 costaría 6.000 millones de riales iraníes, lo que equivale a unos 4.000 dólares o lo que es lo mismo, unos 3.500 euros. Esta disparidad con la estimación inicial se debería al hecho de que Irán ya es capaz de ensamblar todos los componentes y de fabricar muchos de ellos sin necesidad de importarlos.

"El ensamblaje nacional de los componentes electrónicos no solo reduce los costes, sino que también ayuda a mantener las cadenas de suministro ante las sanciones", destaca Batmanghelidj, que para afinar el coste real ha optado por comparar la producción de un tractor con características similares en Irán y en Estados Unidos.

En concreto, ha comparado el modelo 5075M que fabrica John Deere en Augusta, en el estado de Georgia, con el ITM 475 de la empresa de tractores iraní, fabricado en Tabriz. La producción del primero se situaría en torno a los 35.000 dólares mientras que la del segundo se elevaría a unos 7.000 dólares.

Así pues, destaca, "los factores de coste para un tractor producido en serie son cinco veces superiores en Estados Unidos que en Irán". Si se aplica este ratio de cinco a uno en el coste de fabricación a los drones, teniendo en cuenta que producir un LUCAS estadounidense cuesta 35.000 dólares, el precio del Shahed iraní se situaría en los 7.000 dólares, poco más de 6.000 euros.

Dicho de otro modo, resalta este experto, "con los recursos que Estados Unidos gasta para producir un LUCAS, Irán puede producir cinco Shahed 136".