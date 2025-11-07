España admite "diferencias" sobre el futuro caza europeo pero pide un "esfuerzo" a sus socios de Alemania y Francia

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha admitido este viernes que existen "diferencias" entre Alemania y Francia en el marco del programa FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate), pero ha pedido un "esfuerzo" a las dos partes para materializar el caza europeo, un proyecto "fundamental" para las Fuerzas Armadas españolas y la industria de defensa.

Así lo ha hecho en una reunión mantenida con su homóloga francesa, Catherine Vautrin, en el marco de las discrepancias entre París y Berlín en torno al proyecto. La industria francesa tiene la pretensión de liderar el proyecto en solitario, mientras que el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ya ha advertido a la parte francesa de que "los contratos hay que cumplirlos". España, por su parte, ha pedido unidad. El plazo para que el FCAS esté listo es 2040.

Robles ha asegurado que España "tiene muy claro" que el programa "tiene que salir entre los tres", aunque ha subrayado que constituye un "enorme reto" y que existen "diferencias" entre las partes. "España necesita un avión de nueva generación", ha insistido la ministra. Por tanto, ha pedido "hacer todos un esfuerzo para intentar solventarlas", también a Alemania, cuya particpiación es "esencial y fundamental".

TAMBIÉN CON ALEMANIA

De su lado, la ministra Vautrin se ha expresado en la misma línea y ha trasladado la intención de Francia, que también "necesita" el FCAS, de "hablar y trabajar" con Alemania y España en su construcción. "Vamos a hablar también con Alemania", ha subrayado la ministra francesa para que las tres industrias "puedan responder al mandato de los ciudadanos".

Robles y Vautrin se han reunido este viernes en una primera reunión de toma de contacto tras el reciente nombramiento de la francesa. Durante la reunión también han subrayado la buena relación entre Madrid y París y su voluntad de continuar cooperando en los ámbitos de la defensa, la industria y la paz.