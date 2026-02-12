España, dispuesta a participar en la misión 'Centinela del Ártico' de la OTAN para reforzar la seguridad en Groenlandia

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en la reunión de ministros de Defensa de la OTAN que se celebra este jueves en Bruselas. - MINISTERIO DE DEFENSA

BRUSELAS, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha detallado que el Gobierno está dispuesto a participar en la misión 'Centinela del Ártico' anunciada por la OTAN, y que está a la espera de conocer qué capacidades específicas le quiere el Comandante Supremo Aliado en Europa (SACEUR), Alexus G. Grynkewich.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios tras la reunión de ministros de Defensa de la OTAN que ha tenido lugar este jueves en la sede de la Alianza, en Bruselas, en las que ha reivindicado que "España participa siempre en todas las misiones de la Alianza Atlántica" dependiendo de qué capacidades le requieran.

Ha puesto como ejemplo la participación de nuestro país en la 'Centinela del Báltico', así como en otras "muchísimas misiones" de la OTAN en el flanco este, como en Letonia, Lituania o Estonia, tanto con presencia naval como aérea.

"Por tanto la colaboración va a ser la que nos pida en cada momento el Comandante Supremo Aliado de Europa (SACEUR), el mando aliado, que es el que tiene que decir a cada país de qué manera colabora y en qué misión", ha concluido su explicación.

POR LA PRESIÓN DE EEUU

Las declaraciones de Robles tienen lugar después del lanzamiento de la misión 'Centinela del Ártico' como resultado del acuerdo alcanzado entre el secretario general aliado, Mark Rutte, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la crisis diplomática abierta por las pretensiones de la Casa Blanca sobre Groenlandia.

Esta operación pretende reforzar de forma coordinada la presencia militar aliada en una región cada vez más estratégica por su ubicación y por la creciente competencia geopolítica. El Mando Aliado de Operaciones (ACO) será el responsable de planificar y ejecutar las actividades en la zona, mientras que la dirección operativa recaerá en el Mando Conjunto de Fuerza de Norfolk (JFC Norfolk), cuya área de responsabilidad abarca todo el Ártico y el Polo Norte.

'Centinela del Ártico', en la práctica, integrará y dará coherencia a maniobras ya existentes de países aliados, como el ejercicio noruego 'Cold Response' o la misión danesa 'Resistencia Ártica', con el fin de reunir bajo un enfoque común todas las actividades en el Alto Norte y reforzar la postura de la Alianza frente a la actividad militar de Rusia y el creciente interés económico de China en la región.

Con todo, ya ha países que han anunciado aportaciones concretas a la misión, conocida en inglés como 'Artic Sentry', como Alemania, que ha detallado que enviará cuatro eurofighters, o Suecia, que enviará a la región un número aún indeterminado de cazas JAS 39 Gripen.