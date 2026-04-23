España estudia enviar capacidades a Moldavia por hacer frontera con Ucrania

Mantiene un encuentro con el ministro de Defensa de Moldavia, Nosatii Anatolie, en Chisinau (Moldavia). - MARÍA JOSÉ MUÑOZ/MDE

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha trasladado este jueves a su homólogo moldavo, Anatolie Nosatii, que España estudia enviar capacidades a este país fronterizo con Ucrania para apoyar su seguridad en el marco de la guerra con Rusia.

Así lo ha hecho en una reunión mantenida con el ministro moldavo en la capital, Chisinau, en la que ambos han abordado el conflicto, que es se ha convertido en la principal preocupación para los moldavos, dado que comparten más de mil kilómetros de frontera con Ucrania.

Robles ha trasladado a Nosatii un mensaje de tranquilidad: que ambos países defienden "los mismos valores, los Derechos Humanos, la legalidad internacional y la paz". Nosatii, por su parte, le ha agradecido la ayuda y el apoyo prestados por el Gobierno a Ucrania en el marco del conflicto.

Por otro lado, Robles ha reafirmado el compromiso y colaboración de España con el programa de prioridades de la Unión Europea (UE), que presta especial atención a la seguridad y la defensa de Moldavia por la guerra. Además, la UE tiene en marcha un plan específico para Moldavia que establece reformas relacionadas con el bloque y busca contribuir a acelerar su crecimiento y alcanzar la convergencia económica con la UE.

Este ha sido la última reunión de Robles en su viaje oficial a Ucrania y Moldavia, que se inició el martes. Ha mantenido encuentros con su homólogo ucraniano, Mijailo Fédorov, y el presidente, Volodimir Zelenski. Robles recibió la condecoración de la Princesa Olga en su grado III por el apoyo que España ha brindado a Kiev.