España ofrece a la UE sus capacidades de vigilancia espacial y reforzar su papel en la protección de cables submarinos

La ministra de Defensa de Irlanda, Helen Mcentee, la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, y la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas - MINISTERIO DE DEFENSA

BRUSELAS 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha ofrecido este martes a la Unión Europea las capacidades españolas de observación, comunicaciones y vigilancia espacial y ha anunciado que España asumirá un mayor liderazgo en el plan europeo para proteger los cables submarinos frente a sabotajes y amenazas híbridas.

Así lo ha trasladado durante la reunión informal de ministros de Defensa de la UE celebrada en Wicklow (Irlanda), en la que ha puesto en valor las capacidades españolas en materia espacial y ha destacado la importancia de potenciar el papel del Centro de Satélites de la UE (SatCen), ubicado en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Asimismo, ha trasladado la disposición de España a contribuir al despliegue del futuro sistema europeo de comunicaciones y conectividad segura por satélite, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

En materia de seguridad marítima, la titular de Defensa ha anunciado que España asumirá "un papel de mayor liderazgo" en el plan europeo de protección de cables submarinos mediante la aportación de centros de vigilancia especializados para hacer frente a posibles sabotajes y otros desafíos híbridos.

Robles también ha reiterado la implicación española en la defensa de la libertad de navegación y su respaldo a las iniciativas internacionales para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz.

APOYO MILITAR A UCRANIA

La cita de ministros de Defensa de los Veintisiete ha abordado igualmente la continuidad del apoyo militar a Ucrania, sesión en la que ha participado por videoconferencia el nuevo ministro de Defensa ucraniano, Yevgeni Khmara.

Robles ha celebrado la movilización del Préstamo de Apoyo a Ucrania y del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz y ha reiterado el compromiso de España con Kiev.

En este contexto, la ministra ha destacado también la creciente colaboración entre empresas españolas y ucranianas para la producción de drones e interceptores de defensa aérea, además de la contribución española a la formación de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la asistencia a militares heridos y la financiación de centros destinados a la reintegración de veteranos.

Por otro lado, Robles ha reafirmado el compromiso de España con la paz y la estabilidad de Líbano ante el fin del mandato de la misión de Naciones Unidas en el país (FINUL), un asunto que los ministros de Defensa de la UE han abordado por los posibles escenarios tras la finalización de la misión y los preparativos para una eventual misión comunitaria.