España prepara la evacuación de militares españoles desplegados en Irak

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la Brigada ‘Guadarrama’ XII (BRI XII), en la base militar El Goloso, a 16 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID/BRUSELAS 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

España ha decidido preparar la evacuación de militares españoles desplegados en Irak ante el desarrollo de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciada el 28 de febrero, según han trasladado este miércoles fuentes del Ministerio de Defensa a Europa Press.

Precisamente, el Gobierno ya puso en marcha el pasado domingo la "reubicación temporal" de los militares del Grupo de Operaciones Especiales (SOTG) destacado en Irak debido "al deterioro de la situación de seguridad" por la guerra en Irán y "ante la imposibilidad de continuar desarrollando los cometidos asignados".

El departamento que dirige la ministra Margarita Robles informó entonces que todos los militares se encontraban ya "en lugares seguros sin novedad".

Nuestro país tiene 300 miembros de las Fuerzas Armadas desplegados en Irak en dos operaciones, la Operación Inherent Resolve, que desde 2014 lleva a cabo la coalición internacional contra el Daesh y en la que se encuentra el Grupo de Operaciones Especiales ahora reubicado, y la Misión de la OTAN en Irak (NMI) en la que está previsto que un general español tome el mando en junio.

Además, España participa en la Unidad de Force Protection y el Elemento de Apoyo Nacional en Irak, dos grupos organizados por la OTAN a petición de las autoridades iraquís.

El redespliegue se llevó a cabo en "estrecha coordinación" con las autoridades iraquíes y con el apoyo de la coalición internacional de lucha contra el Daesh, manteniéndose en todo momento informados los países amigos y aliados de España, según el Ministerio.

Defensa subrayó que el compromiso de España con la coalición internacional y con la estabilidad de Irak "permanece inalterable", pero precisó que "la volatilidad y fragilidad de la situación en la zona han obligado a tomar esta decisión para garantizar la protección de las fuerzas desplegadas".

ESPAÑA IBA A LIDERAR LA MISIÓN DE LA OTAN EN MAYO

Asimismo, la OTAN ha confirmado que está "ajustando" su misión en Irak (NMI, por sus siglas en inglés) y está trabajando en "estrecha coordinación" con los aliados y socios de la organización para garantizar la seguridad de su personal desplegado en el país, que está bajo los ataques de Irán en represalia a la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel contra Teherán el pasado 28 de febrero.

"Podemos confirmar que estamos ajustando nuestra postura en el contexto de la Misión de la OTAN en Irak (NMI). Estamos trabajando en estrecha coordinación con los aliados y socios", ha detallado este miércoles en declaraciones a Europa Press la portavoz de la OTAN, Allison Hart.

La NMI es una misión de asesoramiento y desarrollo de capacidades no bélica de la OTAN puesta en marcha en 2018 que ayuda a Irak a construir unas Fuerzas Armadas e instituciones de seguridad fuertes y eficaces para que los iraquíes puedan estabilizar mejor su país, combatir el terrorismo y prevenir el resurgimiento de Estado Islámico.

Al mando de esta misión está actualmente Francia y estaba previsto que el próximo 26 de mayo España asumiera el liderazgo, siendo el teniente general Ramón Armada quien sustituyera al general de división francés Christophe Hintzy, según informó la ministra de Defensa, Margarita Robles, en declaraciones a los medios en el Congreso en enero.

Actualmente, el contingente español es el que más personal aporta a la NMI, alrededor de unos 170 efectivos de los varios cientos de personas que participan en la misión provenientes de Estados miembro de la OTAN y de países socios como Austria y Australia.

La Alianza Atlántica, eso sí, se ha abstenido de dar más detalles sobre estos "ajustes" en la NMI por motivos de "seguridad", aunque ha asegurado que "el diálogo político y la cooperación práctica" entre la OTAN e Irak, también a través de la Misión de la OTAN en Irak, "continuarán".

El pasado viernes murió un militar francés y otros seis resultaron heridos tras un ataque con drones contra una base militar en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, en el norte del país, que podría haber sido lanzado por una milicia iraquí proiraní que había amenazado antes con atacar "todos los intereses franceses en Irak y la región" en respuesta al despliegue del portaaeronaves francés 'Charles de Gaulle'.

En un mensaje en redes sociales, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó como "inaceptable" el ataque, y recordó que la presencia de estos uniformados en Irak "se inscribe en el marco estricto de la lucha contra el terrorismo", agregando que "la guerra en Irán no puede justificar tales ataques".