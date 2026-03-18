La OTAN ajusta su misión en Irak tras los ataques de Irán y coordina con aliados la seguridad de su personal

Un soldado de la compañía francesa de Protección de las Fuerzas (FP) de de la misión de la OTAN en Irak (NMI) participa en un ejercicio de evacuación médica (MEDEVAC) con un destacamento polaco. - MISIÓN DE LA OTAN EN IRAK (NMI)

BRUSELAS, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La OTAN ha confirmado que está "ajustando" su misión en Irak (NMI, por sus siglas en inglés) y está trabajando en "estrecha coordinación" con los aliados y socios de la organización para garantizar la seguridad de su personal desplegado en el país, que está bajo los ataques de Irán en represalia a la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel contra Teherán el pasado 28 de febrero.

"Podemos confirmar que estamos ajustando nuestra postura en el contexto de la Misión de la OTAN en Irak (NMI). Estamos trabajando en estrecha coordinación con los aliados y socios", ha detallado este miércoles en declaraciones a Europa Press la portavoz de la OTAN, Allison Hart.

La Alianza Atlántica, eso sí, se ha abstenido de dar más detalles sobre estos "ajustes" en la NMI por motivos de "seguridad", aunque ha asegurado que "el diálogo político y la cooperación práctica" entre la OTAN e Irak, también a través de la Misión de la OTAN en Irak, "continuarán".

Los cambios tienen lugar después de que el pasado viernes muriera un militar francés y otro seis resultaran heridos tras un ataque con drones contra una base militar en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, en el norte del país, que podría haber sido lanzado por una milicia iraquí proiraní que había amenazado antes con atacar "todos los intereses franceses en Irak y la región" en respuesta al despliegue del portaaeronaves francés 'Charles de Gaulle'.

En un mensaje en redes sociales, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó como "inaceptable" el ataque, y recordó que la presencia de estos uniformados en Irak "se inscribe en el marco estricto de la lucha contra el terrorismo", agregando que "la guerra en Irán no puede justificar tales ataques".

ESPAÑA IBA A LIDERAR LA MISIÓN EN MAYO

La NMI es una misión de asesoramiento y desarrollo de capacidades no bélica de la OTAN puesta en marcha en 2018 que ayuda a Irak a construir unas Fuerzas Armadas e instituciones de seguridad fuertes y eficaces para que los iraquíes puedan estabilizar mejor su país, combatir el terrorismo y prevenir el resurgimiento de Estado Islámico.

Al mando de esta misión está actualmente Francia y estaba previsto que el próximo 26 de mayo España asumiera el liderazgo, siendo el teniente general Ramón Armada quien sustituyera al general de división francés Christophe Hintzy, según informó la ministra de Defensa, Margarita Robles, en declaraciones a los medios en el Congreso en enero.

Actualmente, el contingente español es el que más personal aporta a la NMI, alrededor de unos 170 efectivos de los varios cientos de personas que participan en la misión provenientes de Estados miembro de la OTAN y de países socios como Austria y Australia.

Con todo, el domingo el Gobierno decidió la "reubicación temporal" de los militares del Grupo de Operaciones Especiales (SOTG) destacado en Irak --este sí de naturaleza militar-- debido "al deterioro de la situación de seguridad" por la guerra en Irán y "ante la imposibilidad de continuar desarrollando los cometidos asignados", que incluye.