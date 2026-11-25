Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el avión de combate Hürjet desarrollado por Turkish Aerospace Industries (TAI), en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España (FEINDEF), en IFEMA, a 13 de mayo de 2025, en Madrid (Esp - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Feindef y el Consejo Atlántico Juvenil Español (COAJE) han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar el Hub de Talento de Feindef 27, un nuevo espacio con el que la feria de Defensa y Seguridad de España busca acercar esta industria a las nuevas generaciones y dar a conocer las oportunidades profesionales que ofrece.

El espacio reunirá a empresas, instituciones, universidades y centros de formación y contará con stands, un auditorio y una zona multiusos en los que se organizarán actividades y talleres con el objetivo de que los jóvenes conozcan los distintos perfiles que demanda el sector.

Esta iniciativa responde a la necesidad de atraer e incorporar nuevos profesionales a una industria en la que, según ha explicado el presidente de la Fundación Feindef, Ángel Olivares, las empresas participantes en anteriores ediciones de la feria ya habían manifestado su interés por captar talento y acercarse a las generaciones más jóvenes.

"Si queremos construir la industria de defensa del futuro, debemos implicar desde hoy a quienes van a liderarla mañana", ha señalado Olivares.

Para desarrollar esta iniciativa, la Fundación Feindef contará con la colaboración de COAJE, asociación juvenil española especializada en seguridad y defensa e integrada en la red internacional Youth Atlantic Treaty Association (YATA). Por su parte, el presidente de COAJE-YATA Spain, Ignasi Torrents, ha defendido que el sector ofrece "empleo de calidad, estabilidad y excelentes oportunidades de desarrollo profesional", aunque ha advertido de que sigue siendo una "gran desconocida" para muchos jóvenes.

En este sentido, ha subrayado que se trata de una industria "altamente tecnológica, innovadora y con una creciente demanda de talento cualificado", por lo que considera necesario dar a conocer sus posibilidades para que las nuevas generaciones puedan valorarla como una opción profesional desde el inicio de sus carreras.