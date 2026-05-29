Las Fuerzas Armadas demuestran su potencial operativo simulando combates en una playa de Samil llena de vigueses

El Rey Felipe VI (c) durante la revista naval y la exhibición dinámica con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, a 29 de mayo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

VIGO 29 May. (EUROPA PRESS) -

Los Ejércitos de Tierra y del Aire y del Espacio, la Armada, la UME y la Guardia Civil han exhibido este viernes sus capacidades operativas conjuntas, con simulaciones de combates y operaciones de rescate en la playa de Samil, a la que han asistido cientos de vigueses para demostrar su cariño a las Fuerzas Armadas en el marco de los actos previstos para conmemorar su día.

El rey Felipe VI, ataviado con el uniforme de la Armada, ha presidido la demostración acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro Esteban López Calderón, y autoridades civiles. Antes de esta, su majestad ha pasado revista a las dotaciones de la Armada y del Servicio Marítimo de la Guardia Civil participantes a bordo del Buque de Acción Marítima (BAM) 'Audaz', uno de los más modernos de la Armada.

Botado en 2017, su misión principal es contribuir a la seguridad marítima nacional mediante operaciones de vigilancia, presencia naval y protección de los intereses marítimos de España, ya sea de forma autónoma o en colaboración con otras agencias. Además, ha participado en un despliegue en el Golfo de Guinea en una misión de seguridad marítima y cooperativa, además de participar en diversas operaciones de ámbito nacional.

En la revista naval han participado el buque anfibio portaeronaves LHD 'Juan Carlos I'; el buque de asalto anfibio LPD 'Castilla'; las fragatas 'Blas de Lezo', 'Almirante Juan de Borbón' y 'Reina Sofía'; el buque hidrográfico 'Malaspina'; y el buque oceánico 'Duque de Ahumada' y la patrullera 'Río Luna', ambos de la Guardia Civil.

Una vez finalizada la revista naval, Felipe VI se ha trasladado a la playa de Samil, donde ha tenido lugar la exhibición dinámica de las capacidades conjuntas y en la que las Fuerzas Armadas han simulado situaciones de combate, operaciones anfibias y rescates de emergencia mediante ejercicios de alta complejidad que han requerido "cientos" de horas de entrenamiento.

SALTO PARACAIDISTA, ATENCIÓN HERIDOS Y RESCATE ACUÁTICO

Ha comenzado con una demostración de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA), cuyos integrantes han descendido sobre la playa portando la bandera del Centenario de los Grandes Vuelos y la bandera nacional, que ha concitado los vítores de los ciudadanos apostados en la playa.

Respecto al Ejército de Tierra, ha estado representado por una sección motorizada de vehículos VAMTAC de infantería y zapadores. Ha ejecutado la atención a heridos en combate y la desactivación de explosivos.

A continuación, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha realizado una demostración de rescate acuático y asistencia sanitaria en un escenario simulado de inundación, como los sucedidos en la dana que arrasó varias localidades valencianas en octubre 2024, que ha terminado con técnicas de estabilización y reanimación cardiopulmonar avanzada en la playa.

Después la Guardia Civil ha realizado una intervención conjunta en el ámbito marítimo frente a una amenaza terrorista, concretamente un rescate a un buque secuestrado. Turno después de la Armada, que ha llevado a cabo una operación anfibia completa por aire y por mar consistente en un escenario realista en el que una fuerza hostil toma el control de una zona costera estratégica. La misión era recuperar ese terreno, neutralizar la amenaza y asegurar los objetivos marcados en la playa.

La exhibición ha concluido con la Patrulla Aspa, compuesta por cinco helicópteros, que han pintado el cielo con los colores de la enseña nacional, siendo uno de los momentos más aclamados de la tarde. En total, entre la revista naval y la exhibición dinámica, han participado 2.600 miembros de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.

Las actividades vespertinas por el DIFAS se completan con una exposición estática en la avenida de Beiramar, que ha posibilitado que los ciudadanos conozcan los medios de defensa de los que dispone España. Ya este sábado se celebra el acto central, una parada militar que recorrerá la avenida Samil de Vigo y en la que participarán más de 3.700 militares. La preside Felipe VI y la princesa Leonor acude por primera vez.