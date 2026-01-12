El Gobierno ultima el borrador de la Estrategia de Seguridad Energética tras las "lecciones aprendidas" del apagón

La directora del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Loreto Gutiérrez Hurtado, comparece ante la Comisión de Investigación sobre el apagón, en el Senado, a 12 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno está ultimando el borrador de la nueva Estrategia de Seguridad Energética, cuyo primer texto se enviará a las comunidades autónomas y expertos independientes para que realicen las aportaciones que consideren oportunas, todo ello como parte de las "lecciones aprendidas" del apagón eléctrico masivo del pasado 28 de abril.

Así lo ha manifestado la directora del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Loreto Gutiérrez, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la interrupción del suministro eléctrico, desde donde ha manifestado que el Ejecutivo trabaja para alcanzar el 15% de la interconexión eléctrica que recomienda la normativa europea, esto es, la conexión de redes energéticas entre regiones o países.

"En cuanto se tenga el borrador, que esperamos que sea pronto, se enviará a las comunidades para que hagan sus comentarios, y también participarán expertos independientes", ha explicado Gutiérrez.

La responsable de Seguridad Nacional de Moncloa ha manifestado que el Ejecutivo también trabaja para "fortalecer" los centros de crisis de los distintos ministerios dentro del Sistema de Seguridad Nacional, especialmente "en el tema de la autonomía" en caso de fallo del sistema eléctrico.

SIN ACTUALIZAR DESDE 2015

Entre las "lecciones aprendidas" del apagón, Gutiérrez ha mencionado el hacer "más resiliente" el sistema de comunicaciones de España en caso de un fallo de suministro eléctrico, además del mencionado fortalecimiento o "estandarización" de los centros de crisis ministeriales.

La directora de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno ha relatado que su departamento no tenía "ninguna información" de que pudiera ocurrir un apagón como el del 28 de abril de 2025, y que de inmediato se convocaron diversos protocolos como el plan de riesgos eléctricos, el plan de protección civil o el Consejo de Seguridad Nacional para el seguimiento de la situación.

La última Estrategia de Seguridad Energética, enmarcada en la Estrategia de Seguridad Nacional, data del año 2015. En el informe de Seguridad Nacional del año 2024 se advertía de la existencia de "riesgos asociados" a la transformación del sector energético hacia un modelo de "generación verde" de energías.

El documento, que no mencionaba el riesgo de un apagón masivo como el de abril de 2025, instaba a mejorar el conocimiento estratégico del sector energético desde el punto de vista de la seguridad, en concreto la protección de las infraestructuras energéticas "críticas" ante "amenazas físicas, cibernéticas e híbridas", así como a garantizar un suministro "fiable y eficiente".