El jefe de la Armada no asistirá al desfile del 12 de octubre por acudir al 250º aniversario de la Marina de EEUU

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), el almirante general Antonio Piñeiro Sánchez, no acudirá al desfile del Día de la Hispanidad de este domingo por encontrarse representando a España en los actos conmemorativos del 250º aniversario de la Marina y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos.

Según ha informado la Armada en un comunicado, los actos para conmemorar la efeméride se celebran entre este viernes y el martes próximo en Filadelfia (Pensilvania) y la presencia del AJEMA "reafirma los lazos históricos y la cooperación estratégica" que unen a ambas instituciones.

"La participación de la Armada en estos actos simboliza el compromiso de España con sus aliados y con la seguridad marítima global", ha destacado el almirante Piñeiro. "Nos unen dos siglos y medio de historia y una profunda amistad que fortalece la confianza y el respeto mutuo que sustentan la relación de cooperación actual entre la Armada y la Marina de Estados Unidos", ha añadido.

UNA HERMANDAD

La "hermandad" entre Washington y Madrid se remonta a los orígenes mismos de la nación norteamericana, cuando España desempeñó un papel decisivo en la lucha por la libertad de las Trece Colonias con figuras como Luis de Córdoba. Hoy día, la prueba es la Base Naval de Rota, según ha destacado el propio AJEMA. "Una base estratégica en los planes de defensa del Atlántico y del Mediterráneo", ha señalado.

Precisamente, la Armada entregó su premio especial en la Gala de Premios Aramda 2025 a la Marina estadounidense por su 250º aniversario. El comandante de las Fuerzas Navales de Estados Unidos en Europa y África y el comandante del Mando de Fuerzas Conjuntas en Nápoles, el almirante Stuart B. Munsch, fue el encargado de recoger el galardón.