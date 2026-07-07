La ESA lanza la misión CyberCUBE desde California, su satélite para validar tecnologías de ciberseguridad espacial

Lanzamiento de la misión CyberCUBE desde la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, en California. - GMV

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La misión CyberCUBE de la Agencia Espacial Europea (ESA), concebida para reforzar la protección de los activos espaciales frente al creciente número de ciberamenazas, ha sido lanzada con éxito este martes desde la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, en California, a bordo de un cohete Falcon 9.

La misión está liderada por la multinacional tecnológica española GMV a través de sus equipos de Rumanía y España y cuenta con la participación de Alén Space, empresa del New Space integrada en GMV desde 2023, que ha desarrollado la plataforma CubeSat 3U que aloja el satélite.

CyberCUBE forma parte de las actividades Cyber Evolutions del Centro de Operaciones de Ciberseguridad (CSOC) de la ESA, dentro del programa Cyber Security Resilience, una iniciativa impulsada por la Oficina de Seguridad de la Agencia para reforzar la protección de sus sistemas corporativos como de sus misiones espaciales.

El satélite está concebido como una plataforma experimental en órbita que proporcionará a la ESA un entorno seguro, flexible y reconfigurable para demostrar nuevas tecnologías de ciberseguridad antes de su incorporación a futuras misiones europeas, como ha explicado GMV.

Entre los experimentos previstos destacan la detección y protección frente a accesos no autorizados a los sistemas de mando y control, la identificación y mitigación de ataques de jamming e spoofing, la monitorización de los sistemas a bordo y la validación de nuevos algoritmos y tecnologías de ciberseguridad, como la criptografía poscuántica.

Según indica GMV, la plataforma permitirá además realizar ejercicios prácticos inspirados en escenarios reales de ciberdefensa, y la ESA lanzó una convocatoria abierta para que investigadores, ingenieros e innovadores puedan proponer experimentos utilizando CyberCUBE.

RESPONSABILIDAD EN LA MISIÓN

Por su parte, GMV es responsable de todo el ciclo de vida de la misión, desde las fases iniciales de diseño y desarrollo hasta el lanzamiento, las primeras operaciones en órbita, la puesta en servicio y la transferencia del control operativo a la ESA y se trata de la primera misión de la ESA liderada de principio a fin por los equipos de GMV en Rumanía.

En este sentido, el segmento de vuelo se basa en el CubeSat 3U de Alén Space, equipado con capacidades de procesamiento reprogramables y una carga útil diseñada para la monitorización de la ciberseguridad. El equipo de GMV en España ha desarrollado además componentes del segmento terreno, entre ellos el centro de control de la misión basado en la solución comercial FocusSuite de GMV.

El consejero delegado de Alén Space, Guillermo Lamelas, ha destacado por su parte que CyberCUBE es "un claro ejemplo de cómo los pequeños satélites pueden contribuir a validar tecnologías críticas en condiciones operativas reales".

Las operaciones del satélite se gestionarán desde el Centro Europeo de Seguridad y Educación Espacial (ESEC) de la ESA, en Redu (Bélgica), mientras que la infraestructura FOX del Centro Europeo de Operaciones Espaciales (ESOC) proporcionará las capacidades de comunicación necesarias para la descarga de datos y el muestreo de radiofrecuencia. Una vez completadas las fases de lanzamiento y puesta en servicio, el equipo de GMV en Rumanía transferirá el control operativo a la ESA para el inicio de las operaciones nominales.

"El éxito del lanzamiento de CyberCUBE demuestra la creciente madurez del ecosistema espacial rumano y el valor de una participación continuada en los programas de la ESA. Este logro confirma que las inversiones estratégicas en innovación y cooperación internacional refuerzan la posición de Rumanía como socio de confianza para contribuir a las ambiciones espaciales de Europa", ha afirmado El director general de la Agencia Espacial Rumana (ROSA), Daniel-Eugeniu Crunteanu.

Por su parte, el director de Espacio de GMV en Rumanía, Cristian Chitu, ha subrayado que la misión "ha demostrado que los expertos rumanos pueden liderar una misión de la Agencia de principio a fin". "Nuestra estrategia es aprovechar esta experiencia para desarrollar misiones espaciales aún más complejas en un ámbito tan relevante como la seguridad y la protección del espacio", ha señalado.